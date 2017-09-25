تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في مقطع فيديو يظهر شخصا وهو يعترض طريق المارة ويناصح إحدى الفتيات، دون التأكد إذا ما كان تابعا لهيئة الأمر بالمعروف، أو شخص محتسب من خارج الجهاز.

 

وانتشر الفيديو بين النشطاء تحت هاشتاج: “#تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف”، حيث أظهر الفيديو أحد المحتسبين وهو يعترض طريق المارة في شارع الفن بأبها، خلال الاحتفال باليوم الوطني87 وينصحهم.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر الرجل وهو يخاطب إحدى الفتيات بقوله: “جالسين بين ، ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة، ستسألين بين يدي الله حافية عارية”.

 

فيما أخذ بعض المارة من ينظرن إليه لوقوفه في منتصف الطريق ، ليرد عليهم قائلا: “في يوم القيامة بتكونين حافية عارية ما فيه ضحك”.

 

من جانبهم، رحب مغردون عبر “تويتر” بما فعله هذا المحتسب داعين الله ان يكثر من امثاله ويعينه، مستنكرين من أراد بهم سوء.

 

 

يذكر أن السعودية سمحت للنساء، للمرة الأولى، بدخول إستاد الملك فهد بالعاصمة ، لحضور احتفالات ، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين.

 

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني، في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى السعودية وكان ذلك عام 1932.

 