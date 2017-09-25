تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في السعودية مقطع فيديو يظهر شخصا وهو يعترض طريق المارة ويناصح إحدى الفتيات، دون التأكد إذا ما كان تابعا لهيئة الأمر بالمعروف، أو شخص محتسب من خارج الجهاز.

وانتشر الفيديو بين النشطاء تحت هاشتاج: “#تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف”، حيث أظهر الفيديو أحد المحتسبين وهو يعترض طريق المارة في شارع الفن بأبها، خلال الاحتفال باليوم الوطني87 وينصحهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر الرجل وهو يخاطب إحدى الفتيات بقوله: “جالسين بين الرجال، ما فيه حياء ولا دين ولا قبيلة، ستسألين بين يدي الله حافية عارية”.

فيما أخذ بعض المارة من النساء ينظرن إليه لوقوفه في منتصف الطريق ، ليرد عليهم قائلا: “في يوم القيامة بتكونين حافية عارية ما فيه ضحك”.

فيديو.. .

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محتسب يعترض مواطنين خلال احتفالهم باليوم الوطني في أبها: "لا حياء، لادين، لا قبيلة، ماتستحون". .#تعدي_عضو_هييه_الامر_بالمعروف pic.twitter.com/eWdYqUlV4p — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 24, 2017

من جانبهم، رحب مغردون عبر “تويتر” بما فعله هذا المحتسب داعين الله ان يكثر من امثاله ويعينه، مستنكرين من أراد بهم سوء.

#تعدي_عضو_هييه_الامر_بالمعروف اللهم وفق رجال الهيئه وايدهم بنصرك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعليك يارب بمن ارادهم بسوء — سالم ال سحمان 🇸🇦 (@SalemAlSehman) September 24, 2017

هتف الضعيف وقال #تعدي_عضو_هيئة_الأمر_بالمعروف

أنا أقول بيض الله وجهك وأعانك

تحية لشخصك الكريم وقُبله على جبينك ونقول #الشعب_يريد_عوده_الهييه pic.twitter.com/BIiElrbcM4 — نواف بن صالح العنزي (@nawafsale) September 24, 2017

#تعدي_عضو_هييه_الامر_بالمعروف

علشان نصح سميتوه ( تعدي) والله إنا في زمن مخيف أنا عن نفسي أتمنى يرجعون حنا مش ملائكه لكن يارب رضاك وغفرانك💔 — سـ֡ـــلـ֡طـ֡ا֡نـ֡ه♪ (@ccss0050) September 24, 2017

أرادوا الإساءة لرجل الهيئة

وهو ينصح بلطف ويدعي للنساء

فأنشأوا هاشتاق #تعدي_عضو_هييه_الامر_بالمعروف

فانقلب عليهم بـ#الشعب_يريد_عوده_الهييه 😘 pic.twitter.com/BTt5MYSNwK — محمـد مـيلـس (@mills2728) September 24, 2017

#تعدي_عضو_هييه_الامر_بالمعروَف

كفو بيض الله وجهه،

قبله على جبين هذا الرجل الغيور على دينه!

انكار المنكر واجب على كل مسلم الاسباب اول تعليق — ❌لعيون ندوش❌خروج❌ (@nsnn38s) September 24, 2017

#تعدي_عضو_هييه_الامر_بالمعروف

وين الاعتدا جعل تعتدي عليك تريله

واقف ينصح وين المشكله

جراه الله خير — M7md. (@M7md__2030) September 25, 2017

يذكر أن السعودية سمحت للنساء، للمرة الأولى، بدخول إستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، لحضور احتفالات اليوم الوطني، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين.

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني، في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى السعودية وكان ذلك عام 1932.