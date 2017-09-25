سخر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، من اتهامات وزير خارجية الإمارات “الجوفاء” لقطر، حيث لم يجد عبدالله بن زايد تهمة لقطر، فقال وهو يهزي أن هواية قطر هي (رسم الحزن على وجوه الناس) ما أثار سخرية العديد من النشطاء.

ونشر “العذبة” فيديو لوزير خارجية الإمارات وهو يدلي بهذه التصريحات، وعلق عليه ساخرا:”الفيلسوف المفكر وزير خارجية #إمارة_أبوظبي يطرح نظرية الترح البناءة ونظرية الحزن من قطر التي لا يحتملها قلبه الصغير.ABZ مفكر أم لا يا إخوان”

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