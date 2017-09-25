تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للفنان السعودي طلال سلامة، خلال احتفالات السعودية باليوم الوطني للمملكة.

وأثار مقطع الفيديو حالة واسعة من الجدل، بسبب استخدام طلال سلامة بعض آيات القرآن الكريم فيه.

وقال سلامة فيما ألقاه: “ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن”.

اللي يطالب بمحاسبته او يشتمه صدقوني ما شاف المقطع او ما كمله اسمعو المقطع للاخير #طلال_سلامه_يغني_سوره_من_القران pic.twitter.com/8h6BjJNuky — #Twd (@QTwwD) ٢٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وعلى خلفية ذلك دشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاج بعنوان “قرآن بالموسيقى بموافقة الترفيه”، الذي تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية.

وطالب عدد كبير من السعوديين بضرورة محاسبة الفنان طلال سلامة بعد هذه الواقعة.

واحتفل الشعب السعودي، السبت الماضي، بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للسعودية، وذلك إحياءً لذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز.