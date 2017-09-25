تداول ناشطون قطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد للشاعر القطري المعروف “ابن الذيب” يلقي فيه أبيات شعرية يشيد فيها بالامير تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن” ويظهر فيه “ابن الذيب” خلال مشاركته في إحدى المناسبات الخاصة، قال: حتى لو إني منسجن خمس سنين.. أقف لعين الشعب والحاكم وعينه”.

وتابع: “مروّتي واللي أمرني به الدين.. تميم أمير الدار ما فيه غيره”.

وفي رسالة إلى دول الحصار، قال ابن الذيب: “ما فيه أمير إلا تميم بن حمد.. غصبن على رؤوس العرب وأذنابها”.

يشار إلى أن السلطات القطرية اعتقلت الشاعر ابن الذيب في العام 2011؛ بسبب قصيدة ألقاها، اعتبرت تحريضا على نظام الحكم.

وبعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما، خرج ابن الذيب بعفو أميري في آذار/ مارس من العام الماضي، عقب توسّط خالد الحثلين العجمي، شيخ قبيلة العجمان، لدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.