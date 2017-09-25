انضمّ الداعية الشهير محمد صالح المنجد، إلى قائمة الدّعاة والمفكرين والعلماء الذين اعتقلتهم السلطات السعودية، وفقَ ما أكّد حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”.

وقال الحساب المتخصص في التعريف بمعتقلي الرأي داخل المملكة، إنه قد تأكد لهم اعتقال الداعية السوري الأصل، الذي يقيم داخل المملكة منذ سنوات يوم 18 سبتمبر/أيلول 2017.

ولفت “معتقلي الرأي” إلى أنّ حساب الشيخ محمد صالح المنجد على تويتر يغرد بواسطة طلابه وليس عن طريق الشيخ نفسه لهذا مازال يعمل.

حساب الشيخ محمد صالح المنجد على تويتر @almonajjid يغرد بواسطة طلابه وليس عن طريق الشيخ نفسه لهذا مازال يعمل — معتقلي الرأي 🤐 (@m3takl) September 25, 2017

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات في صفوف العلماء في المملكة والمعارضين، للتوجه الجديد الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، اعتقل على إثرها العشرات الذين كان من بينهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.