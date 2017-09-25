سخر الكاتب الصحفي القطري، احمد السليطي من وذلك على إثر الاستقبال الهائل الذي حظي به الشيخ آل ثاني عند وصول قادما من الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إلى الجيران،رجعوا مطاريشكم من الأمم المتحدة فقد قال رأيه لكم مرارا وتكرارا واليوم بواقع عملي أننا لا نرضى بغير تميم المجد بديلا”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” نصيحة للجيران لا تقلدوا صاحب السمو في ظهوره بين الشعب لأن النتائج ستكون عندكم وخيمة”.

 

وتابع مشيدا بأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لنزوله من السيارة أكثر من مرة وسلامه على القادمين لاستقباله: ” لله درّك يا سيدي .. فقد أتعبت من حولك”.

 

وكان مغردون بموقع التدوين المصغر “تويتر” قد تداولوا مقطعا مصورا يظهر آل ثاني وهو يترجل من سيارته ليسلم على المواطنين الذين احتشدوا بكثافة على كورنيش الدوحة لاستقباله، حيث أثبت للعالم مدى التلاحم والاتفاق بين الشعب القطري وقيادته.

 

وبدون حراسة وبكل ثقة وأمان، أمر موكبه بالتوقف ونزل من سيارته ليمر بين الحشود التي التفت حوله في مشهد مهيب، كان بمثابة رسالة قوية لدول الحصار.

 

وشهد مطار الدوحة الدولي مساء اليوم الأحد استقبالا شعبيا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك لحظة وصوله قادما من جولته الخارجية، كما خرج آلاف المواطنين والمقيمين إلى كورنيش الدوحة لاستقبال موكب الأمير في احتفال شعبي عفوي.

 

وتجمع أعيان الدولة وشيوخها أمام الأمير على مدرج المطار لاستقباله رسميا، بينما تعيش الدوحة أجواء شعبية خاصة لاستقبال الشيخ تميم، لا سيما في شارع الكورنيش حيث يمر موكب الأمير بين آلاف المواطنين والمقيمين.

 

يشار إلى أن ذلك جاء في وقت ذهب فيه ولي العهد السعودي لحضور مباراة منتخب بلاده مع اليابان ضمن تصفيات كأس العالم “روسيا 2018” والتي أقيمت في جدة بطائرة قتالية، في حين جلس يحضر المباراة  ومن أمامه ستارا عازلا من الزجاج الواقي من الرصاص.