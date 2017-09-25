سخر الكاتب الصحفي القطري، احمد السليطي من دول الحصار وذلك على إثر الاستقبال الهائل الذي حظي به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند وصول الدوحة قادما من الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إلى الجيران،رجعوا مطاريشكم من الأمم المتحدة فقد قال الشعب القطري رأيه لكم مرارا وتكرارا واليوم بواقع عملي أننا لا نرضى بغير تميم المجد بديلا”.

إلى الجيران،رجعوا مطاريشكم من الأمم المتحدة فقد قال الشعب القطري رأيه لكم مرارا وتكرارا واليوم بواقع عملي أننا لا نرضى بغير تميم المجد بديلا — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) September 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” نصيحة للجيران لا تقلدوا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد في ظهوره بين الشعب لأن النتائج ستكون عندكم وخيمة”.

نصيحة للجيران لا تقلدوا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد في ظهوره بين الشعب لأن النتائج ستكون عندكم وخيمة — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) September 24, 2017

وتابع مشيدا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لنزوله من السيارة أكثر من مرة وسلامه على القادمين لاستقباله: ” لله درّك يا سيدي .. فقد أتعبت من حولك”.

لله درّك يا سيدي .. فقد أتعبت من حولك pic.twitter.com/gLeD2Eq1DX — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) September 25, 2017

وكان مغردون بموقع التدوين المصغر “تويتر” قد تداولوا مقطعا مصورا يظهر الأمير تميم بن حمد آل ثاني وهو يترجل من سيارته ليسلم على المواطنين الذين احتشدوا بكثافة على كورنيش الدوحة لاستقباله، حيث أثبت للعالم مدى التلاحم والاتفاق بين الشعب القطري وقيادته.

وبدون حراسة وبكل ثقة وأمان، أمر الأمير تميم موكبه بالتوقف ونزل من سيارته ليمر بين الحشود التي التفت حوله في مشهد مهيب، كان بمثابة رسالة قوية لدول الحصار.

وشهد مطار الدوحة الدولي مساء اليوم الأحد استقبالا شعبيا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك لحظة وصوله قادما من جولته الخارجية، كما خرج آلاف المواطنين والمقيمين إلى كورنيش الدوحة لاستقبال موكب الأمير في احتفال شعبي عفوي.

وتجمع أعيان الدولة وشيوخها أمام طائرة الأمير على مدرج المطار لاستقباله رسميا، بينما تعيش الدوحة أجواء شعبية خاصة لاستقبال الشيخ تميم، لا سيما في شارع الكورنيش حيث يمر موكب الأمير بين آلاف المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن ذلك جاء في وقت ذهب فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحضور مباراة منتخب بلاده مع اليابان ضمن تصفيات كأس العالم “روسيا 2018” والتي أقيمت في جدة بطائرة قتالية، في حين جلس يحضر المباراة ومن أمامه ستارا عازلا من الزجاج الواقي من الرصاص.