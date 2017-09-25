كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت أموالا طائلة لإبداع الطائرة المقاتلة الجديدة المعروفة باسم “إف-35″، في حين كشفت هذه التقارير بأنه على الرغم من حاجة الولايات المتحدة إنتاج أعداد كبيرة من هذه الطائرة رغم أنها تواجه جملة مشاكل.

ومن المشاكل التي تواجه مقاتلة “إف-35” ضيق ما تحتوي عليه من حاويات داخلية لحمل القنابل والصواريخ.

وكشفت التقارير أن وزارة الدفاع الأمريكية تمكنت من حل هذه المشكلة بإيجاد صاروخ يناسب سعة الحاوية الداخلية بطائرة “إف-35”.

ويشار إلى أن صاروخ SOM-J ينسجم مع سعة حاويات الأسلحة الموجودة داخل طائرة “إف-35”.

إلا أن الحل الذي أوجده البنتاغون لتسوية إحدى مشكلات المقاتلة الأمريكية الأحدث تصاحبه مشكلة أخرى تتعلق بمنشأ صاروخ SOM-J، إذ أنه أجنبي الصنع صممته وصنعته تركيا، أي أن الولايات المتحدة التي تصف طائرتها الجديدة (إف-35) بأنها المقاتلة الأكثر تطورا في العالم لم تتمكن من صنع السلاح المناسب لها.