قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، بمعاقبة محامٍ، بالسجن المؤبد لقتله والدته وهتك عرض شقيقته، في القضية التي تعود تفاصيلها لسنة 2015 .

وكان المتهم أقدم على قتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار والترصُّد، مُستخدماً سلاحاً أبيض، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه، وما أنا ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بجسدها قاصدا إزهاق روحها، فأحدث بها إصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

كما شرع المتهم في قتل شقيقته وذلك إثر محاولتها التدخل بينه وبين والدته لإغاثة والدتها، ووجه إليها عدة طعنات، فأحدث إصابتها بعدة طعنات، وقام بهتك عرضها.

واقترنت تلك الجرائم التي ارتكبها المتهم بجرائم أخرى تتمثل في سرقة منقولات وهاتفين محمولين خاصين بوالدته وشقيقها.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم هو نجل المجني عليها الأكبر، وكان دائم الخلاف مع والدته كونه يتعاطى المواد المخدرة، وسبق أن قامت والدته بطرده من مسكنها.