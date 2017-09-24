شن الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني شاكر زلوم هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية وحكامها “آل سعود” واصفا إياهم بـ”يهود خيبر”، وذلك على إثر تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي زعم فيه بأن لا يوجد مبرر لاستمرار النزاع العربي الإسرائيلي.

وقال “زلوم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يقول الجبير : لاداعي لإستمرار الصراع العربي الإسرائيلي , متى صارعتم (اسرائيل) يا بقايا يهود خيبر؟”.

يقول الجبير : لاداعي لإستمرار الصراع العربي الإسرائيلي , متى صارعتم (اسرائيل) يا بقايا يهود خيبر؟

https://t.co/6SB7xkaXsg via @sputnik_ar — shaker zalloum (@shakerzalloum1) September 23, 2017

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد على أن بلاده أصبحت لا ترى مبرراً لاستمرار النزاع العربي الإسرائيلي خاصة في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين.

وقال الجبير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت، إن “النزاع العربي الإسرائيلي أكبر نزاع تشهده المنطقة في وقتنا الحاضر، إننا لا نرى مبرراً لاستمرار هذا النزاع، خصوصاً في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على حل الدولتين، والمستند على قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه العديد من التقارير الصحفية الإسرائيلية عن زيارة سرية قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسرائيل سرا خلال الأيام الماضية، في حين كشفت مصادر مصرية عن نية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز او نجله ولي العهد حضور قمة “مصرية أردنية فلسطينة إسرائيلية” من المتوقع عقدها في مدينة شرم الشيخ للتباحث حول “صفقة القرن” المزمع عقدها برعاية الولايات المتحدة.