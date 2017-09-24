أكد الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة “العرب” القطري جابر بن ناصر المري، بأن دول الحصار خسرت الشعب القطري إلى “يوم يبعثون”، مشددا في الوقت نفسه على حرص بلاده على عدم خسران شعوب هذه الدول.

وقال “المري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”خسرت دول الحصار الشعب القطري إلى يوم يبعثون، وكان يمكن لـ #قطر أن تستخدم نفس أساليبهم المقيته، ولكنها حريصة على أن لا تخسر شعوب هذه الدول”.

خسرت دول الحصار الشعب القطري إلى يوم يبعثون،

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وكان يمكن لـ #قطر أن تستخدم نفس أساليبهم المقيته، ولكنها حريصة على أن لا تخسر شعوب هذه الدول. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) September 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا حالة الهجوم على الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بسبب موقفه المحايد : “أن يصل الوضع بأن يؤكد أ. جمال خاشقجي أصله وفصله بسبب البذاءة الممنهجة ضده، فنحن أمام أغنية “أنتوا شعب وأحنا شعب” سعودية هذه المرة. #قريباً”.

أن يصل الوضع بأن يؤكد أ. جمال خاشقجي أصله وفصله بسبب البذاءة الممنهجة ضده، فنحن أمام أغنية "أنتوا شعب وأحنا شعب" سعودية هذه المرة. #قريباً https://t.co/JjanhOmTdh — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) September 24, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “أدعو إعلام دول الحصار الذين أسرفوا بالكذب على شعوبهم لمتابعة وتغطية #صلاة_المغرب_في_الكورنيش، لرؤية تلاحم المواطن والمقيم مع #تميم_المجد”.

أدعو إعلام دول الحصار الذين أسرفوا بالكذب على شعوبهم لمتابعة وتغطية #صلاة_المغرب_في_الكورنيش، لرؤية تلاحم المواطن والمقيم مع #تميم_المجد. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) September 24, 2017

وكان ناشطون قطريون قد أطلقوا حملة عبر موقع التدوين المصغر ودشنوا لها هاشتاجا بعنوان: “#صلاة_المغرب_في_الكورنيش”، احتل المركز الاول في الترند القطري لاستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء عودته إلى الدوحة قادما من الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبروا فيه عن فخرهم بأميرهم داعين الجميع للحضور والصلاة والدعاء بأن يحفظ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

#صلاه_المغرب_في_الكورنيش سوف نصلي صلاة المغرب في الكورنيش والدعاء في السجود اللهم احفظ أميرنا الشخ تميم في حله وترحاله ورده لنا سالماً — Asred (@Asred4) September 24, 2017

لعل من جميل هذا الهشتاق تأكيده على الصلاة وعلى العبادة .

اسأل الله ان يحفظ هذا الوطن وأميره وشعبه من كل شر ومكروه #صلاه_المغرب_في_الكورنيش — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) September 24, 2017

الله يحفظ قطر وشعب قطر وامير قطر #صلاه_المغرب_في_الكورنيش — كريم (@hf_irx) September 24, 2017

نزول سمو الأمير "للمرة الثالثة" لتحية المواطنين والمقيمين في كورنيش الدوحة #كل_قطر_تستقبل_تميم #صلاة_المغرب_في_الكورنيش pic.twitter.com/C2wLYMaYGZ — قطر اليوم (@qy) September 24, 2017

#صلاه_المغرب_في_الكورنيش#قطر

أنا أول مره اشوف هالكثر قطريين متجمعين والله انه ليوم تاريخي في ظرف استثنائي …

سبحان من عطاك هالحب #تميم — تاتشر قطر (@Iron__Woman) September 24, 2017

والثلاثاء الماضي، جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوته لحوار “غير مشروط” لحل الأزمة الخليجية، قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.

وفند أمير قطر وجود أدلة لدى الدول التي تقاطع بلاده حول “افتراءاتها” بشأن “دعم” بلاده للإرهاب، مشيرًا إلى أن الجميع ما زالوا يتنظرون “أدلة لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة أصلا”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتؤكد قطر إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ .