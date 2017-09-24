سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس من كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أما الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعاد فيها كيل نفس الاتهامات لقطر حول المزاعم بدعمها لـ”الإرهاب”.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” ساخرة من تكرار “الجبير” نفس الاتهامات:” كالبعير..يعيدُ الأكلَ من بطنه إلى فمه ليمضغه ثانية..يجترّ التهمة نفسها بدون دليل”.

وكان عادل الجبير، قد جدد في كلمته أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مساء السبت إن بلاده والإمارات والبحرين ومصر اتخذت “موقفا حازما”، ضد السياسات القطرية التي وصفها بأنها “داعمة للإرهاب”، داعيا الدوحة للالتزامات بتعهداتها ومكافحة الإرهاب.

وأوضح الجبير أن “أزمة قطر تدخل بشكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة بشدة.

وأضاف أنه “في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له ماليا ونشر خطاب العنف والكراهية وإيوائها المطلوبين، ساهمت في نشر الفوضى وإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابع: “ومن هذا المنطلق جاء موقفنا حازما إلى جانب أشقائنا في الإمارات والبحرين ومصر ضد السياسات القطرية وذلك بعد أن استفحل الأمر وأصبح يهدد أمن دولنا”.

وقال إن “الموقف الذي اتخذته الدول الأربع يطالب قطر بكل وضوح الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية بمكافحة الإرهاب بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي في 2014 وهي مطالب مشروعة”.

والثلاثاء الماضي، جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوته لحوار “غير مشروط” لحل الأزمة الخليجية، قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.

وفند أمير قطر وجود أدلة لدى الدول التي تقاطع بلاده حول “افتراءاتها” بشأن “دعم” بلاده للإرهاب، مشيرًا إلى أن الجميع ما زالوا يتنظرون “أدلة لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة أصلا”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتؤكد قطر إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ .