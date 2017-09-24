قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن تقصف كوريا الشمالية لأنها متأكدة من امتلاكها أسلحة نووية.

ولفت “لافروف” في تصريحات لقناة “إن تي في” التلفزيونية الروسية إلى أن “الولايات المتحدة، قصفت العراق بعد أن توافر لديها معلومات دقيقة أنه لا يوجد أي أسلحة للدمار الشامل في هذا البلد”.

ورأى الوزير الروسي أن الأمريكيين لن يقصفوا كوريا الشمالية؛ لأنهم يعرفون بدقة أنه توجد لديها قنابل نووية، وجميع بلدان العالم توافق على هذا التحليل.

وأضاف “العالم قد يسقط في حفر لا يمكن التنبؤ بها إذا لم تدرك الولايات المتحدة ذلك”.

وحذر من أن “كل ذلك قد يضر عشرات وحتى مئات آلاف المواطنين الأبرياء في الكوريتين الجنوبية والشمالية وكذلك في اليابان وروسيا والصين”.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربة لقنبلة هيدروجينية قبل أيام تزيد قوتها عن القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة “هيروشيما” اليابانية بـ 100 مرة.

كما أقدمت في مواصلة تحديها للولايات المتحدة بإجراء تجارب صاروخية باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.