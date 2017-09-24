تزامناً مع الإحتفالات التي تشهدها السعوديّة، باليوم الوطني الـ87، أعاد نشطاء سعوديون نشرَ صورٍ للنجمة العالمية “ريهانا” حبيبة رجل الأعمال السعودي حسن عبداللطيف جميل.

وظهرت “ريهانا” في الصور مرتديةً فستاناً قصيراً أسود اللون وقد لبست فوقه معطفاً أخضر مع حذاء طويل أخضر أيضاً.وحظيت الصور بتعليقات طريفة من قبل المغردين السعوديين على موقع “تويتر” تدور غالبيتها حول علاقتها بالشاب الوسيم كما وصفته الصحافة الغربية قبل نحو ثلاثة أشهر.

وتعود صور ريهانا المتداولة في الحقيقة إلى العام 2015، وهي من تصميم “فيرتساتشي”، ولا علاقة لها باليوم الوطني السعودي، لكن علاقتها بالشاب السعودي الثلاثيني الثري دفع كثير من المدونين للربط بين تلك الصور واليوم الوطني للمملكة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية وإنكليزية قد نشرت في يونيو/حزيران الماضي صورًا حميمية تجمع حسن عبداللطيف جميل مع المغنية الشهيرة ريهانا، مشيرة لبدء علاقة غرامية تجمع الاثنين دون أن يتم تأكيد ذلك من قبل أي من طرفي العلاقة.