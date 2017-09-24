نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، مقطع فيديو يكشف الفرق بين موقف وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية الحالي عادل الجبير.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، قال “الفيصل” وعبر منصة الأمم المتحدة التي تحدث منه “الجبير”: ” إن أي بحث في قضية فلسطين وأي حل لها لا يؤدي إلى تحرير القدس الشريف ويزيل العدوان الأثيم عنها وعن المقدسات فيها ويعيدها لأصحابها الشرعيين فهو حل غير مقبول”.

وأضاف:”فالقدس ومقدساتها تمثل في ضمير كل عربي وكل مسلم وكل مؤمن بالله معنى وقيمة لا يستطيع بدونها أن يعيش في أمن او سلام مع نفسه ووجدانه قبل أن يعيش في أمن وسلام مع غيره”.

وتحول الفيديو لكلمة “الجبير” من على المنصة ذاتها الذي نقل موقفا مغايرا تمام من موقف رجل الدبلوماسية السعودية الأمير الراحل سعود الفيصل.

خطاب الخارجية السعودية عن فلسطين من نفس المنصّة الأممية ..

من سعود الفيصل الى عادل الجبير!!!! pic.twitter.com/T7sjb3daA4 — خديجة بن قنة (@Benguennak) ٢٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال الجبير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت، إن “النزاع العربي الإسرائيلي أكبر نزاع تشهده المنطقة في وقتنا الحاضر، إننا لا نرى مبرراً لاستمرار هذا النزاع، خصوصاً في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على حل الدولتين، والمستند على قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه العديد من التقارير الصحفية الإسرائيلية عن زيارة سرية قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسرائيل سرا خلال الأيام الماضية، في حين كشفت مصادر مصرية عن نية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز او نجله ولي العهد حضور قمة “مصرية أردنية فلسطينة إسرائيلية” من المتوقع عقدها في مدينة شرم الشيخ للتباحث حول “صفقة القرن” المزمع عقدها برعاية الولايات المتحدة.