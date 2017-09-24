هنأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، زوجها بطل الراليات القطريّ مبارك الهاجري، بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورةً رومانسية جمعتها به، ظهرت فيها وهي تُقبّله على جبهته.

وأرفقت “أحلام” الصورة بتعليقٍ جاء فيه: “الى زوجي وحبيبي وصديقي وقطعه من قلبي وروحي مبارك الغالي كل عام وانت بالف خير العمر الطويل لك”.

وتابعت: “يارب اسأل الله العظيم ان يبارك لك بعمرك وصحتك وعافيتك وحواسك وان يخليك لي ولعيالك وإحبابك يا حبيبي وحبيب كل الناس اللي يعرفونك الله لايحرمني منك ولا يفرقنا والله لايحرمني من طيبتك ومحبتك لي ياااارب وأحمد الله على هالنعمه اللي عطاني اياها انت حبيبي”.