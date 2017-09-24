تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر عدد كبير من السعوديين “رجالا ونساء” وهم يرقصون مع بعضهم البعض خلال احتفالات المملكة بعيدها الوطني الـ87.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الرجال وهم يلوحون بالأعلام السعودية وأشمغتهم ومن خلفهم شعار “المملكة 2030” الذي يتبناه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهم يرقصون على أنغام الشيلات، أمام مجموعة من النساء الذي أخذ بعضهن الحماس واخذن بالرقص أيضا.

كما نشر ناشطون صورة قطعة من الملابس الداخلية لإحدى النساء، قالوا إنها سقطت منها خلال الرقص والزحام الذي رافق الاحتفالات باليوم الوطني.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، تواجد نساء يختلطن بالرجال في إحدى الحفلات التي أقامتها هيئة الترفيه بحضور إحدى الفرق الاجنبية، بالإضافة إلى وجود نساء بدون حجاب أو عباءة.

طقوس بهائم الدب الداشر بمناسبة العيد النجدي المقدس. pic.twitter.com/eUoVY5RibK — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 23, 2017

وكانت السلطات السعودية قد سمحت وللمرة الأولى للنساء بالمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الذي يقام في ملعب رياضي يومي السبت والأحد، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية الاربعاء.

وأوضح المصدر “أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح مدرجات أستاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام العائلات مجاناً، بعد التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ” ملحمة وطن” التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين ، يومي السبت و الأحد المقبلين الموافق 23 و 24 سبتمبر”.

ولم تكن السلطات تسمح حتى الان للنساء بدخول الملاعب تطبيقا لمبدأ عدم الاختلاط بين الاناث والذكور في الفضاءات العامة.

لكن يبدو ان المملكة بدأت تخفف بعض التضييقات على النساء في إطار “رؤية 2030″ للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.