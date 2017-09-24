بعد تدخل نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، شخصياً، أفرجت شرطة آداب الإسكندرية عن المطربة المصرية “ليموندا”، عضو فريق “مشروع ليلى” بسبب ارتدائها ملابس اعتبرتها الشرطة عارية ومثيرة.

و”ليموندا” عضو بفريق “مشروع ليلى” والمعروف باعتناقهم مبادئ “المثلية الجنسية”، وكانوا أحيوا حفلًا الجمعة بالتجمع الخامس في القاهرة وسط حشود من “الشواذ جنسيًا” الذين رفعوا لأول مرة علم “المثليين” وتفاخروا بهذه الخطوة.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إنه سوء تفاهم نشب بين مباحث الآداب والفرقة الموسيقية المصاحبة للمطربة “ليموندا”، مساء السبت بالإسكندرية؛ بسبب ارتدائهم لملابس عارية.

وأضاف أن الفنان هاني شاكر وطالب عبد الرحمن الصياد مستشار العلاقات الخارجية بالنقابة أجروا عددا من الاتصالات مع أجهزة الأمن، حتى تمكنوا من حل هذه المشكلة، وانتهى الأمر في ساعات.

وأكد هاني شاكر ضرورة الالتزام بأخلاق المهنة من جانب أي فنان واحترام القانون ومواده، بشأن الزي اللائق لكل مهنة.

يذكر ان فرقة “مشروع ليلى” المُطالب بالمثلية الجنسية، نظم في أجواءٍ راقصة، حفلاً كبيراً في منطقة “التجمع الخامس” في القاهرة، الجمعة، في أول ظهورٍ علنيٍ لهم، وسط حضور كبير من مؤيديهم.

ورفع المشاركون أعلام “المثلية الجنسية” أثناء الحفل، وقاموا بالرقص به.

وقالت صفحة مؤيدة للفرقة على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” : “ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا. كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم.. كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى Mashrou’ Leila اليوم 22/9/2017 في القاهرة، مصر.. شكراً لجعلنا جميعاً نشعر بفرحة عارمة بهذا الإنتصار الصغير، شكراً للظهور والتصريح أننا هنا.دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة”.