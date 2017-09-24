تداول ناشطون بـ”تويتر” تقريرا مصورا سيكون بمثابة صدمة للشعب السعودي، الذي يدعوه محمد ابن سلمان للتقشف في نفس الوقت الذي يمتلك فيه والده الملك سلمان قصور وشقق ويخوت بدول أوروبية وعربية تقدر بمليارات الدولارات.

ويكشف التقرير وفقا لما كشفته “#وثائق_بنما” التي أزيح عنها الستار في أبريل 2016 عن علاقة الملك سلمان بشركات أجنبية في لوكسمبورج وجزر فيرجين البريطانية، وقد أشارت الوثائق إلى علاقته بعقارات ويخوت في لندن تقدر بملايين الدولارت.

كما بينت سجلات عقارية فرنسة وإسبانية أن لديه ممتلكات كثيرة بفرنسا، شقق في الدائرة السادسة عشر الراقية بباريس تقدر بنحو 35 مليون دولار، قصر فاخر في “كودا زور” بفرنسا وقصر في مدينة الماربيا على ساحل كوستا دليسورالإسباني.

وذلك فضلا عن ممتلكاته داخل السعودية، حيث يمتلك الملك سلمان شبكة من القصور ذات الأعمدة الرخامية والمجتمعات الريفية، كما سلط التقرير الضوء على قصرالملك الأسطوري الذي تم بناءه الصيف الماضي بطنجة في المغرب.

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