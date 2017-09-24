أشاد السياسي الكويت وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة بشعب قطر وحكومتها وشيوخها لتواضعهم وحب الشعب لهم، مؤكدا بان الجميع بات يعلم بأن الأزمة الخليجية بدأت بفبركة، واصفا حملة دول الحصار المستمرة ضد قطر بـ”المسعورة”.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن:” رغم ان جميع الشعب الخليجي عرف ان الأزمه أساسها فبركه وكذب ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذابا تبقى الحمله المسعورة مستمرة”.

رغم ان جميع الشعب الخليجي عرف ان الازمه اساسها فبركه وكذب ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذابا تبقى الحمله المسعورة مستمرة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “اقول للمخدوعين بالفبركات و حملة الكذب توقفوا وراجعوا انفسكم قطر تزداد فيها حرية كل يوم و غيرها يزداد فيها القمع كل يوم الا تبصرون بعيونكم”.

اقول للمخدوعين بالفبركات و حملة الكذب توقفوا وراجعوا انفسكم قطر تزداد فيها حرية كل يوم و غيرها يزداد فيها القمع كل يوم الا تبصرون بعيونكم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 24, 2017

وتحدث “الدويلة” عن تواضع وحكمة شيوخ قطر قائلا: “نكته يروونها عن رئيس الوزراء القطري حين شاهد احد زملاء دراسته ولم يعرفه لعدم وجود حرس او مرافقين معه فاخذ يذكره رئيس الوزراء بالصف والمدرسين”.

نكته يروونها عن رئيس الوزراء القطري حين شاهد احد زملاء دراسته ولم يعرفه لعدم وجود حرس او مرافقين معه فاخذ يذكره رئيس الوزراء بالصف والمدرسين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 24, 2017

وأردف قائلا: “هذا يؤكد ان شيوخ قطر مندمجين في مجتمعهم قريبين من مواطنيهم لا يتميزون عن الشعب بشيء ومع ذلك تجد الاحترام البالغ لهم و التوجيب من محبتهم”.

هذا يؤكد ان شيوخ قطر مندمجين في مجتمعهم قريبين من مواطنيهم لا يتميزون عن الشعب بشيء ومع ذلك تجد الاحترام البالغ لهم و التوجيب من محبتهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 24, 2017

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتؤكد قطر إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ