حذر المغرد الشهير “، ونوه إلى أن والإمارات تسعيان الآن لإقامة حملة بميزانية ضخمة تعمل على اختراق الإعلام التركي من خلال شراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية، على غرار ما حدث مع .

 

ورصد (وطن) تغريدة دونها “مجتهد” عبر نافذته الخاصة بتويتر جاء نصها:”حملة سعودية إماراتية بميزانية ضخمة لاختراق الإعلام التركي وشراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية، والنجاح محدود لكن الحملة ماضية”.

 

وتابع:” للحملة هدفان صغير وكبير، الصغير: تشويه قطر والضغط لقلب الموقف التركي ضدها ، والكبير: شحن الرأي العام ضد أردوغان وإزاحته بثورة شعبية أو بانتخابات”

 

وفي توضيح أخير بشأن الأمر قال “مجتهد”:”ليس من الحكمة نشر الأسماء التي تم شراؤها لأنها قد تكون تظاهرت بالانخداع بترتيب من المخابرات التركية لكشف المخطط فنكون أسأنا من حيث لا نقصد”

 

وكانت قد بدأت أزمتها مع قطر بنفس السيناريو، عندما اخترقت موقع  وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) وعدد من وسائل الإعلام القطرية الرسمية، وبثت من خلالها تصريحات منسوبة لأمير قطر من أجل اختلاق الأزمة وغزو قطر عسكريا كما كان مخطط، ولكن قطر تمكنت بدبلوماسية محنكة أشاد بها العالم من إجهاض هذا المخطط الشيطاني.