حذر المغرد الشهير “مجتهد” تركيا، ونوه إلى أن السعودية والإمارات تسعيان الآن لإقامة حملة بميزانية ضخمة تعمل على اختراق الإعلام التركي من خلال شراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية، على غرار ما حدث مع قطر.

ورصد (وطن) تغريدة دونها “مجتهد” عبر نافذته الخاصة بتويتر جاء نصها:”حملة سعودية إماراتية بميزانية ضخمة لاختراق الإعلام التركي وشراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية، والنجاح محدود لكن الحملة ماضية”.

حملة سعودية إماراتية بميزانية ضخمة لاختراق الإعلام التركي وشراء إعلاميين ومؤسسات إعلامية ومواقع إخبارية، والنجاح محدود لكن الحملة ماضية — مجتهد (@mujtahidd) September 24, 2017

وتابع:” للحملة هدفان صغير وكبير، الصغير: تشويه قطر والضغط لقلب الموقف التركي ضدها ، والكبير: شحن الرأي العام ضد أردوغان وإزاحته بثورة شعبية أو بانتخابات”

للحملة هدفان صغير وكبير

الصغير: تشويه قطر والضغط لقلب الموقف التركي ضدها

الكبير: شحن الرأي العام ضد أردوغان وإزاحته بثورة شعبية أو بانتخابات — مجتهد (@mujtahidd) September 24, 2017

وفي توضيح أخير بشأن الأمر قال “مجتهد”:”ليس من الحكمة نشر الأسماء التي تم شراؤها لأنها قد تكون تظاهرت بالانخداع بترتيب من المخابرات التركية لكشف المخطط فنكون أسأنا من حيث لا نقصد”

ليس من الحكمة نشر الأسماء التي تم شراؤها لأنها قد تكون تظاهرت بالانخداع بترتيب من المخابرات التركية لكشف المخطط فنكون أسأنا من حيث لا نقصد — مجتهد (@mujtahidd) September 24, 2017

وكانت دول الحصار قد بدأت أزمتها مع قطر بنفس السيناريو، عندما اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) وعدد من وسائل الإعلام القطرية الرسمية، وبثت من خلالها تصريحات منسوبة لأمير قطر من أجل اختلاق الأزمة وغزو قطر عسكريا كما كان مخطط، ولكن قطر تمكنت بدبلوماسية محنكة أشاد بها العالم من إجهاض هذا المخطط الشيطاني.