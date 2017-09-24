كذب حساب “فارس بن سعود” الشهير تويتر، والذي ينقل أخبار كثيرا ما ثبتت صحتها عن الأمير محمد ابن نايف الذي يخضع للإقامة الجبرية بالسعودية، الأخبار المتداولة حول نجاح محاولات لتهريب “ابن نايف” خارج المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى حبسه بمكان سري وتدهور وضعه الصحي.

وقال “”فارس بن سعود” في تغريدة رصده (وطن) عبر صفحته بتويتر:”كل الانباء عن نجاحنا في تهريب الأمير محمد بن نايف هي عارية عن الصحة ونتمنى له السلامة وللزملاء النجاح”

كل الانباء عن نجاحنا في تهريب الأمير محمد بن نايف

هي عارية عن الصحة

ونتمنى له السلامة وللزملاء النجاح — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 23, 2017

وأضاف كاشفا عن وضع الأمير “نتخوف من تصفية الأمير أبوساره خصوصآ بعد نشر معرفات تتبع لبن زايدMBZ خبر مغادرته المملكة ونحن على يقين أنه معتقل وفي مكان سري ووضعه الصحي سيء”

نتخوف من تصفية الأمير أبوساره خصوصآ بعد نشر معرفات تتبع لبن زايدMBZ خبر مغادرته المملكة ونحن على يقين أنه معتقل وفي مكان سري ووضعه الصحي سيء — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 23, 2017

وكان حساب “فارس بن سعود” قد ذكر قبل ذلك أن “ابن نايف” تم نقله للمستشفى في حالة خطرة جدا، وذلك في محاولة لاغتياله.. حسب قوله.

ونشر في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”نقل الأمير محمد بن نايف الى مستشفى التخصصي وحالتة خطرة جدآ ، بلغني ان MBS أمر بضربة ابره مخدرة مجهولة المصدر” .. ويقصد بـ “MBS” ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان.

يذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلت في تقرير نشر في 28 يونيو/حزيران الماضي، عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد ولياً للعهد في 21 يونيو/حزيران، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.

وذكرت “نيويورك تايمز” أنه بعد تنصيب بن سلمان، ولياً للعهد، عاد بن نايف إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات قد استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد.

وذكر مسؤول أمريكي سابق أن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره. وقال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.