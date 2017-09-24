رفضت “كريس جينر” والدةُ نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأميركية “كايلي جينر” التعليق مُباشرة على إعلان حملها الذي فاجأت به الوسط الفنيّ.

وفجّرت “كايلي جينر”، مفاجأة مدوّية، بإعلانها حملها من حبيبها مغني الراب “ترافيس سكوت”، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت.

وأشارت “كايلي” إلى أنّ جنس الجنين أنثى.

وفي تطوّر صادمٍ للمفاجأة التي فجّرتها “كايلي جينر”، ردّ الصديق السابق لـ”كايلي”، مغني الراب الأمريكي “تيغا” على هذه الإعلان، بتعليقٍ مثيرٍ للدهشة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن “تيغا” رد على التقارير بتعليق على صورة لجينر على تطبيق”سناب شات”، قال فيه: “هذا طفلي”، واضعًا الرمز التعبيري لـ”الشيطان” على التعليق.

وأضافت الصحيفة أن التعليق تم شطبه لاحقًا، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولم تنفصل جينر عن تيغا إلا قبل أشهر، حيث بدأت علاقتها بسكوت منذ أبريل / نيسان.

وبحسب التقارير فستضع “جينر” طفلتها في شهر شباط/فبراير المقبل.