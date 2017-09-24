دشن نشطاء مواقع التواصل هاشتاجا حمل عنوان #كل_قطر_تستقبل_تميم ، احتفالا بوصول أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للبلاد عائدا من مدينة نيويورك الأميركية، بعد مشاركته في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولاقى الهاشتاج الذي تم تداوله على نطاق واسع ليتصدر التريند القطري بتويتر، احتفاءا كبيرا بأمير قطر الذي أثبت للعالم براعته في إدارة الأزمة، حيث وجه لدول الحصار ضربة موجعة ببراعة سياسية غير مسبوقة.

وكان الناشطون أشادوا بكلمة أمير قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر وسوم عدة أبرزها “#كلمة_تميم_المجد_في_الأمم”، و”#تميم_المجد_يشرف_الأمم_المتحدة”، و”#نحن_من_يعتز_بك_يا_تميم”.

أمير قطر أثبت للعالم..أن شعبه لا يقبل سواه!

ومحاولاتهم الانقلاب عليه..أفشلها الشعب بحبهم له!

وأمير الخوف يختبئ في صندوق!#كل_قطر_تستقبل_تميم — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) September 24, 2017

أنورت الدار بحضور راعيها 🇶🇦❤️

قرة عينكم يا أهل قطر 🇶🇦❤️#كل_قطر_تستقبل_تميم pic.twitter.com/Em7Y06zFvO — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) September 24, 2017

محمد سلمان تحت حراسة الطائرات العسكريه في جده ، وحمود زايد بحراسة بلاك واتر في ابوظبي، وتميم المجد يترجل بين شعبه 💙 #كل_قطر_تستقبل_تميم pic.twitter.com/uOv1KSMi0U — Eng. Saleh ALDosari (@SalehBinSaadALD) September 24, 2017

الشعب كله يحبك ياتميم المجد #كل_قطر_تستقبل_تميم pic.twitter.com/nHHePo8GPy — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) September 24, 2017

اللهم ادم علينا الامن والامان ، مشهد لن تراه سوى في قطر ، واتحدا 🇶🇦❤️ #كل_قطر_تستقبل_تميم pic.twitter.com/qULJYRvmFp — κнυ̵li∂ (@QtrAlsaadi) September 24, 2017

استقبال تاريخي يؤكد عمق العلاقة بين الشعب وقائده الشهم تميم المجد .. #كل_قطر_تستقبل_تميم pic.twitter.com/AMtBrVs4mL — ثاني بن حمد (@ThanibinHamad) September 24, 2017

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد جدد دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي: “أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة”.

وأوضح أن “الدول المحاصرة لم تتراجع أو تعتذر عن الكذب رغم افتضاح أمر القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية (قنا)”.

ولفت أمير دولة قطر إلى أن “القرصنة تمت لأهداف سياسية مبيتة أعقبتها قائمة إملاءات سياسية تمس بالسيادة”.

وذكر أن بلاده عانت من حملة تحريض إعلامية شاملة تم أعدادها مسبق .

واستطرد “لا توجد أدلة على الاتهامات التي تم توجيهها لقطر”.

وأعرب عن تقديره لوساطة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح ، وكذلك الدول التي شجعت تلك الوساطة، في اشارة إلى وساطة الكويت في الازمة بين قطر والسعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وقال”أدعو لحوار غير مشروط قائم على احترام السيادة”.

وذكر أن قطر كافحت الإرهاب ويشهد على ذلك المجتمع الدولي باسره، ومازالت تكافحه وتساهم في تجفيف منابعه.

ودعا إلى حوار بناء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على اساس المصالح المشتركة.