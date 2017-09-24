استمرارا لمسلسل “السفالة” والانحطاط الأخلاقي لإعلام السيسي، خرجت صحيفة “روزاليوسف” المصرية لتسيء لمرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف بعد وفاته وتسبه علانية، بأوامر النظام المصري الذي وجه بشيطنة كل ما يندرج تحت مسمى “الإخوان”.

وقالت الصحيفة في مقال نشر على صفحتها الأولى بعدد اليوم، الأحد، تحت عنوان “الجنازة حارة والميت «عاكف»”: “للموت جلاله ولكن، يجب ألا ننسى كل من أخطأ فى حق الوطن وتربص به، خاصة إذا كان الميت هو أحد أبرز من أساء إلى مصر وصاحب القول الشهير «طظ فى مصر واللى فى مصر»، هادما كل قيم الانتماء والوفاء التى تسير فى عروق المصريين المخلصين.”

وتابعت الصحيفة مزاعمها وافتراءاتها:”مهدى عاكف مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، صاحب التاريخ الطويل من التحريض ضد الدولة والتشكيك فى رموزها، سعى وجماعته كثيرا من أجل عدم استقرار البلد الذى تربى فيه وأكل وشرب من خيراته. رحل عن عالمنا ودفن فى تراب هذا البلد الطاهر الذى طالما سبه وحرض ضده، وكان أولى به أن يدفن فى تركيا أو قطر قبلة جماعته وأنصاره”

واتهمت الصحيفة التي اشتهرت بنفاقها و”تطبيلها” للنظام، الإخوان بالشماتة وفرحهم في موت واغتيال رجال النظام، مستشهدة بالإعلامية المصرية آيات عرابي حيث زعم كاتب المقال أنها تتبع جماعة الإخوان، حيث ورد بالمقال: “أما عمن يتحدثون عن الشماتة فى «عاكف»، فمردود عليهم بأنكم أنتم الشامتون فى الموتى.. أنتم من يتشفى فى موت شهداء مصر من الجنود والضباط.

نعم «الشماتة منهجكم، فلم يمر حادث أو حالة وفاة لشخصية عامة أو فنية، إلا وخرجت عناصر الجماعة شامتين مهللين”

“ولا ننسى أن أعضاء الجماعة أطلقوا على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» هاشتاج يحمل اسم «قاضى السماء» عقب استشهاد النائب العام هشام بركات، لينكشف الوجه القبيح للجماعة.

«مات العبد الفاجر المنافق» هذا ما كتبته الإرهابية آيات عرابى على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».” كما ورد نصا بمقال “روزاليوسف”.

ومن جانبهم شن نشطاء مواقع التواصل هجوما حادا على الصحيفة، التي وصفوها ببوق النظام صاحبة العناوين الصفراء التي تدعو للفرقة وبث الفتنة بين أبناء الشعب.

لم أشهد في حياتي سفالة وانحطاط ووضاعة كتلك الشماتة الحقيرة. .وهذا العنوان السافل في صحيفة روزاليوسف المصرية !!!! pic.twitter.com/gidkxV5UhL — أحمد حسن الشرقاوى (@sharkawiahmed) September 24, 2017

لانه اعلام عسكر سفاح اباحه الدماء منتظر منهم ايه يا استاذي غير كده خذلهم الله ربنا منتقم جبار وكل واحد ليه يوم — pery ahmed (@25_P_E_R_Y) September 24, 2017

ما ضر السحاب نبح الكلاب — Mohammad Lakkis (@MohammadLakkis2) September 24, 2017

ابشر اخ احمد الإنحطاط الأخلاقي يبشر بنهاية حقبة حكامها السكارى والخونة ومنعدموا الكرامة عاكف يذكره التاريخ والسيسي سيلنعه حتى ابليس — العدل***اساس***الملك (@Amineelhan) September 24, 2017

وتلك الايام نداولها بين الناس

انظرواكيف عامله ابناءبلده

وكيف ارفق وترحم عليه من ابناءالامم ف العالم .

وان دل يدل ع صدقه مع الله.اللهم ارحمه — ابوعمر (@omr9573) September 24, 2017

روزاليوسف منحطة من يومها من ايام عبدالله كمال وخطها شمال — mohamed nady (@mdnady12) September 24, 2017

ولن تشهد فقد حصلوا علي كل الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية

ليس في السفالة والانحطاط فقط بل في كل ماهو وضيع وقبيح — مسلم صعيدى حر (@M8zndQA1CeBhN1s) September 24, 2017

لما يكتبوا عنوان بالشكل ده بيثبتوا انهم احقر واقذر و اوسخ الكائنات وبيضربوا مثل في ان الخنزير اطهر منهم — MOHARB (@LASTKNIGHT22) September 24, 2017

وتوفي مساء أول أمس، الجمعة، محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق بمصر عن عمر ناهز 89 عاما في مستشفى بالقاهرة نُقل إليه في بعد تدهور حالته الصحية في السجن.

يشار إلى أن “مهدي عاكف”، قضى عشرين عاما في السجن في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأفرج عنه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999، كما حوكم بتهمة إهانة القضاء في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة بعد انقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقد برأت المحكمة عاكف من تهمة إهانة القضاء، وبقي في السجن على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين لجماعة الإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاما) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن تعاد محاكمته من جديد.

ولم تقدم الحكومة المصرية سببًا لاحتجازه رغم المناشدات الحقوقية والسياسية المستمرة للإفراج عن عاكف.

وبعد القبض عليه عقب الإطاحة بمحمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013- تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015.

ومنذ تلك الفترة يتنقل عاكف بين محبسه بالقاهرة ومستشفى قصر العيني الحكومي وسط العاصمة، قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي (استثمارية) حيث كان يتحمل تكاليف علاجه، وفق مصدر قانوني مطلع.

ومحمد مهدي عاكف، مولود في 12 يوليو/تموز 1928، وهو المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين، والسابع في تاريخ الجماعة الأبرز بمصر.

ويعد عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجماعة التي اعتبرتها السلطات المصرية “تنظيمًا محظورًا” في 2013 عقب أشهر من الإطاحة بـ”مرسي”.