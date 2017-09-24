كشف حساب “ساحة البلد” الغير موثق رسميا على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمنح جميع مشاريع الترفيه لشركة “المملكة القابضة” والمملوكة للأمير الملياردير الوليد بن طلال لشراء نفوذه، مؤكدا في الوقت نفسه عزم “ابن سلمان” على كسر حصر مهنة القضاء برجال الدين وتعيين رجال موالين له على غرار الإمارات.

وقال حساب “ساحة البلد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الدب الداشر يمنح جميع مشاريع الترفيه لشركة المملكة القابضة بالكامل في محاولة منه لشراء نفوذ الوليد بن طلال في المسارب التي لم يصلها الدب”.

الدب الداشر يأمر بفرض عقوبات بلدية (إلغاء أو تأجيل مشاريع تنموية) على المحافظات التي لم يحتفل أهاليها في الشوارع بعيد سلطنة نجد المقدس. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 24, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “الدب الداشر يأمر بفرض عقوبات بلدية (إلغاء أو تأجيل مشاريع تنموية) على المحافظات التي لم يحتفل أهاليها في الشوارع بعيد سلطنة نجد المقدس”.

الدب الداشر يأمر بفرض عقوبات بلدية (إلغاء أو تأجيل مشاريع تنموية) على المحافظات التي لم يحتفل أهاليها في الشوارع بعيد سلطنة نجد المقدس. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 24, 2017

وأوضح بأن “الدب الداشر يأمر بوضع جهاز بصمة لدوام أئمة المساجد من أجل محاسبتهم على الغياب وحسم ذلك من رواتبهم.”.

الدب الداشر يأمر بوضع جهاز بصمة لدوام أئمة المساجد من أجل محاسبتهم على الغياب وحسم ذلك من رواتبهم. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 24, 2017

وأشار حساب “ساحة البلد” بأن هناك “أنباء تفيد أن الدب الداشر قرر كسر حصر مهنة القضاء على رجال الدين وسيبدأ بتعيين قضاة من غير رجال الدين على غرار محاكم دبي”.

أنباء تفيد أن الدب الداشر قرر كسر حصر مهنة القضاء على رجال الدين وسيبدأ بتعيين قضاة من غير رجال الدين على غرار محاكم دبي. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 24, 2017

وأكد على أن “الدب الداشر يلغي رسميا مخصصات جميع رجال الدين المقربين من البلاط بلا إستثناء ويطلب منهم البحث عن وظائف شأنهم شأن بقية المواطنين العاديين.”.

الدب الداشر يلغي رسميا مخصصات جميع رجال الدين المقربين من البلاط بلا إستثناء ويطلب منهم البحث عن وظائف شأنهم شأن بقية المواطنين العاديين. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 24, 2017

واختتم “ساحة البلد” تدويناته موضحا بأن “الدب الداشر بدأ منذ شهر بإغلاق مدارس التحفيظ تدريجيا وبمعدل مدرسة كل أسبوع”.

الدب الداشر بدأ منذ شهر بإغلاق مدارس التحفيظ تدريجيا وبمعدل مدرسة كل أسبوع. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 24, 2017

وكان الإعلامي البارز والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، قد نشر مقطعا مصورا للدكتور أسامة فوزي ناشر صحيفة “عرب تايمز”، يدعو فيه لتنصيب الأمير الوليد ابن طلال ملكا للسعودية كحل للأزمة الراهنة، حيث يتوفر لدى “ابن طلال” عدد من الصفات القيادية التي تؤهله لذلك.. حسب وصفه.

وأخذ “فوزي” وفقا للمقطع المنشور الذي رصدته (وطن)، في سرد إمكانيات الأمير السعودي الوليد ابن طلال والتي رأى أنه كافية لإصلاح الوضع السعودي باختياره حاكما للبلاد.

وجاء ذلك في وقت زعم فيه حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، إن هناك معلومة وصلته تفيد قيام السلطات السعودية بالحجز على أموال الأمير الوليد بن طلال، ويأتي هذا تزامنا مع خروج أصوات تنادي بتنصيبه ملكا للسعودية للخروج من الأزمة الراهنة.

يشار إلى أن “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن يبدو ان المملكة بدأت تخفف بعض التضييقات على النساء في إطار “رؤية 2030″ للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.