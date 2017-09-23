قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن زعيم ميليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي، ربما يكون مختبأ بكهوف صعدة.

وسخر “هادي” في مقابلة مع قناة “العربية” من عبدالملك الحوثي قائلا إنه ينتظر نزول “المهدي المنتظر”، كي يتحركا معا.

وكشف الرئيس اليمني أن مجلس النواب سوف يعقد جلساته في عدن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحول عودته إلى عدن، قال هادي إن هذه الخطوة ستأتي في أي وقت، وهي ليست مرتبطة بزمن معين.

وأكد المغرد الشهير “مجتهد” أن حرب اليمن بدأت في أخذ مسار مختلف وخطير، وذلك بعد قرار ميليشيات الحوثي التوغل داخل أراضي المملكة لعدة أسباب ذكرها “مجتهد”.

وفي مجموعة تغريدات رصدها (وطن) قال “مجتهد”:”حرب اليمن تتخذ مسارا خطيرا والحوثيون يحققون مكاسب ويقررون التصعيد ومزيد من التوغل داخل الأراضي السعودية ، وقرارهم هذا له عدة أسباب”

وكان موقع “فورين بوليسي” الأميركي، قد نشر بعضاً من مقاطع تقرير سرّي للأمم المتّحدة، أكّد أنّ السعودية لم تحقق أيّ نصر يذكر في الحرب المستعرة في اليمن.

وأكد التقرير أن الحرب عزّزت من حالة التشرذم السياسي، ووضعت البلاد على حافّة مجاعة طاحنة تهدد نحو 17 مليون إنسان، وغذّت حالة السخط الشعبي ردًا على الخسائر البشريّة الهائلة فيها.

ويورد التقرير السرّي، أن “الحملة الجوية الاستراتيجية للتحالف الذي تقوده السعودية لا تزال ذات تأثير عمليّاتي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، وهي لا تؤدّي إلا إلى تمتين المقاومة المدنية”.