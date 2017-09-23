شنّ وزير خارجية كوريا الشمالية، “ري يونغ هو”، في خطاب أمام الجمعية للأمم المتحدة بنيويورك السبت، هجوماً لاذعاً على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واصفاً إيّاه بأنه “ملك الكذب”.

وقال الوزير إن ترامب “شخص مختل عقليا مصاب بجنون العظمة وملك الكذب” و”رجل عصابات أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة” ضد كوريا الشمالية.

وقال الوزير الكوري الشمالي إن ترامب يشكل اليوم “أكبر تهديد للسلام”.

ويأتي الهجوم الكلامي بعد أسبوع من تصعيد الخطاب العدائي بين واشنطن وبيونغ يانغ، إذ تبادل ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الإهانات.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، توعّد بجعل نظيره الأمريكي دونالد ترامب يدفع ثمنًا باهظًا، بسبب تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ، واصفًا إياه بـ”العجوز المجنون”.

وقال ترامب، يوم الجمعة الماضي، إن زعيم كوريا الشمالية “رجل مجنون”، بعد يوم واحد من وصف كيم للرئيس الأميركي بأنه “مختل عقليا”.

وقبل بدء كلمة الوزير الكوري الشمالي، كانت وزارة الدفاع الأميركية قد كشفت عن تحليق قاذفات وطائرات مقاتلة أميركية في المجال الجوي الدولي فوق المياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية، السبت.