كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل، يقفون في صفا واحدا لدعم الاستفتاء في إقليم كردستان للإنفصال عن العراق.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”: “العالم كله ضد الاستفتتاء ما عدا (إسرائيل) والإمارات والسعودية، مرجعا السبب في ذلك إلى “حماس السعودية والإمارات بالوقوف مع (إسرائيل) ونكاية بتركيا”.

استفتاء كردستان

العالم كله ضد الاستفتتاء ما عدا إسرائيل والإمارات والسعودية

وسبب حماس السعودية والإمارات وقوف مع إسرائيل ونكاية بتركيا — مجتهد (@mujtahidd) September 22, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “كانت السعودية تخفي موقفها حتى تقوم بدور وساطة مزعومة تتحايل فيها لإنجاح الاستفتاء، لكن العراقيين تجاهلوهم بالكامل، فقرروا إعلان موقفهم”.

كانت السعودية تخفي موقفها حتى تقوم بدور وساطة مزعومة تتحايل فيها لإنجاح الاستفتاء لكن العراقيين تجاهلوهم بالكامل فقرروا إعلان موقفهم — مجتهد (@mujtahidd) September 22, 2017

وأكد “مجتهد” بأن “هذا الدعم لاستفتاء كردستان يأتي تبعا للحماس المبالغ فيه لخدمة النفوذ الصهيوني، عند (ولي العد السعودي محمد) بن سلمان و(ولي عهد أبوظبي) بن زايد، والذي حار المراقبون في تفسير أسبابه”.

ويأتي هذا الدعم لاستفتاء كردستان تبعا للحماس المبالغ فيه لخدمة النفوذ الصهيوني عند ابن سلمان وابن زايد والذي حار المراقبون في تفسير أسبابه — مجتهد (@mujtahidd) September 22, 2017

واوضح أنه “يتوقع المراقبون لو أجري الاستفتاء اندلاع حرب بين بغداد وأربيل تتورط فيها إيران وتركيا ولهذا السبب تقف أمريكا ضد الاستفتاء خوفا من عودة داعش”.

وكانت مصادر قد كشفت أن الإمارات والسعودية، تعتقدان أن قيام دولة كردية سيتطلب حاجتها لدعم خارجي في ظل عداء محيطها لها، ومن ثم ستتمكن الدولتان من بناء نفوذ في الدولة الوليدة لمناكفة تركيا وإيران والعراق.

يشار إلى أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد أكد، الجمعة، وسط حشد جماهيري بمدينة أربيل، أن الاستفتاء سيجري في موعده، منتقدا دول الجوار التي سارعت إلى تهديد الإقليم.