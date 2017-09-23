شهدت عاصمة كوريا الشمالية، السبت، مسيرة ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف دعما لكلمة الزعيم “كيم جونغ أون” الأخيرة، واحتجاجا على سياسة أمريكا تجاه البلد.

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، توعّد بجعل نظيره الأمريكي دونالد ترامب يدفع ثمنًا باهظًا، بسبب تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ، واصفًا إياه بـ”العجوز المجنون”.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن نظيرتها في كوريا الشمالية، الجمعة، عن كيم جونغ قوله: “باسم دولتنا وكرامة وشرف شعبنا، سأجعل ترامب يدفع ثمنا باهظا على تصريحاته المتهورة التي انطوت على تدمير جمهوريتنا بالكامل”.

وتساءل الزعيم الكوري “حول ما إذا كان ترامب توقع كيف سيكون ردنا لدى إدلائه بتلك التصريحات”، مشدّدا “أن الرئيس الأمريكي سيواجه نتيجة أكبر مما تصورها”.

وأضاف كيم جونغ، متوعدًا “طالما نفى ترامب وجودي ودولتي من خارطة العالم، وأعلن عن بدء حرب بشعة قائلا إنه سيدمر جمهوريتنا، لذلك سننظر بعمق أكثر في إجراءات طارئة مناسبة له”.

واعتبر زعيم الشمالية، أن “ترامب يقود العالم إلى شغب غير مسبوق، وأنه غير مؤهل ليكون قائدًا سياسيًا”، واصفًا إياه بـ”رجل عصابات يلعب بالنار”.

يشار أن الرئيس الأمريكي هدّد الثلاثاء الماضي، بـ”تدمير” كوريا الشمالية، إذا اقتضت الضرورة دفاعاً عن بلاده وحلفائها الغربيين.