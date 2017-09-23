كشف مقطع فيديو تفاصيل ما يحدث وراء الكواليس داخل مطبخ فرع مطعم الوجبات السريعة “كنتاكي” في أمريكا، مبيّناً كيف تتم إعادة استخدام الطعام المُعدّ مسبقًا، حيث يقوم بوضع الفاصوليا الخضراء في المياه القديمة ويعيد استخدام الجبن والدجاج المقلي.

ويبدأ المقطع المسجل الذي شوهد ملايين المرّات، مع عاملة تتحدث مع زميل لها في المطعم وتوجه إليه سؤالًا: “ماذا تريد أن يعرف العالم عن كنتاكي فرايد تشيكن؟”.

وتوجه الكاميرا إلى زميلها الذي يقوم بسحب حاويات من الطعام من الثلاجة، واحدة منها تحتوي على الفاصوليا الخضراء التي تطفو في مياه تبدو غامضة، ثم يصب بعض الكؤوس القديمة في وعاء الطعام.

وقالت العاملة: “هل تريد أن تقول لي إنكم تستخدمون نفس الأشياء الموجودة في العلب كل يوم وتضعونها في الثلاجة، ويتم بيعها للناس في اليوم التالي؟”.

ويجيب قائلًا: “لا أعرف لماذا نفعل ذلك إنها ملوثة، وكانت هنا لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام”.

ويظهر زميل آخر يقوم بشم رائحة الدجاج ويقول :”هذا ليس جيدًا”، ثم تقلب المرأة الكاميرا إلى وجهها وتقول: “حسنًا، هذا كل ما تحتاج إلى معرفته”.

وحسبما نقل موقع “ارم نيوز”، ليس من الواضح أين تم تصوير هذه اللقطات أو متى بالضبط، وتحاول “ديلي ميل” الاتصال بـ KFC للحصول على مزيد من المعلومات.