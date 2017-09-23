سخر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” عبد الله العذبة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك على إثر ظهور مقاعد الجمعية العامة للأمم المتحدة شبه خالية إلا من وفود السعودية ومصر والبحرين وبعض الأشخاص.

وقال العذبة في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”هذا التصرق معيب من وفد بلادي قطر. مهما يكن الأمر، يفترض ألا تتركوا وزير خارجية #إمارة_أبوظبي في القاعة وهي فاضية أصلا إلا ABZ يا سلطة قطر”.

هذا التصرق معيب من وفد بلادي قطر.

مهما يكن الأمر، يفترض ألا تتركوا وزير خارجية #إمارة_أبوظبي في القاعة وهي فاضية أصلا😳

إلا ABZ يا سلطة قطر😡 pic.twitter.com/FdfDRnmAOZ — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 23, 2017

وكان الوفد القطري قد انسحب من جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة فور بدء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد كلمته، كاحتجاج رمزي على الحصار الذي فرضه (السعودية والإماراتي والبحرين ومصر) على بلاده.

وقدمت البعثة القطرية في الأمم المتحدة بعد انسحابها ردا أمام الجمعية العامة على كلمة الإمارات رفضت فيه المزاعم والفبركات التي وردت في كلمة وزير خارجية الإمارات ضد قطر.

وقالت البعثة إن “المجتمع الدولي يدرك أهداف حملة التشويه التي تقودها الإمارات بعدما فشلت دول الحصار في تقديم أدلة على ادعاءاتها”.

وأضافت أن الحصار على دولة قطر ينتهك بشكل صارخ أسس ومبادئ التعاون التي قامت عليها الأمم المتحدة.

وذكرت البعثة أن سجل دولة قطر في مكافحة الإرهاب تشهد له الأمم المتحدة، ويتفوق على سجل من وجّه لها الاتهامات.

وقال المتحدث باسم البعثة أحمد سيف الكواري إنه بدلا من اتهام دولة قطر فإن على دولة الإمارات أن تتوقف عما تقوم به من خروق لقرارات مجلس الأمن الدولي في ليبيا، ويتعين عليها وقف شراء الأسلحة من كوريا الشمالية، ودعم نشر الفوضى وإشعال الحروب بتوظيف المرتزقة.

وكان وزير الخارجية الإماراتيقد زعم في كلمته بأن بلاده، ومعها السعودية والبحرين ومصر، اتخذت تدابير ضد قطر لوقف ما وصفه بدعم قطر للإرهاب.