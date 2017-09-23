فجّرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، “كايلي جينر”، مفاجأة مدوّية، بإعلانها حملها من حبيبها مغني الراب “ترافيس سكوت”، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت.

وأكدت مصادر متعددة النبأ، وأنّ “كايلي” بدأت تخبر اصدقاء في وقت سابق من هذا الشهر بحملها، وأن جنس الجنين أنثى.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد ذهب معجبو “كايلي” إلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأوا في نشر التهاني على الرغم من أنّ الخبر لم يؤكد رسمياً حتّى الآن.

وتأتي الأنباء عن حمل “كايلي” بعد أن كشفت النّجمة ذات الـ 20 عاماً، أنها تحتفظ بقائمة أسماء لها لـِ”أطفال المستقبل” على هاتفها.

وكانت “كايلي” قد ذكرت سابقاً بإغلاق حسابها على “إنستجرام” والتخلي عن 97 مليون من متابعيها إذا أصبحت أم.

ومؤخراً، تلقت النجمة هدية قيمة من حبيبها، بمناسبة ذكرى ميلادها العشرين، عبارة عن قلادة من الذهب المطعّم بالألماس، يقدّر ثمنها بـ 60 ألف دولار، وهي مزينة بالفراشات والذهب الملون، ومرصّعة بقطع من الألماس النقي أكبرها يزن 28 قيراطاً.

وقال مصدر آخر لمجلة “People” إن “كايلي” سعيدة بالحمل، معتبرةً ان هذا تحول غير متوقع في حياتها .

