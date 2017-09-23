فيما يُقرأ أنّه اتجاه نحو عَلَمَنة المملكة التي تضع قوانين صارمة الحياة اليومية للنساء، سمحت السعودية لاوّل مرّة بدخول النساء إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض، للمشاركة في احتفالات المملكة بمرور 87 عاما على إنشائها.

وقالت “سلطانة” التي تبلغ من العمر 25 عاما وهي تزين خديها باللونين الأخضر والأبيض لدى دخولها الإستاد مع صديقاتها “هذه أول مرة آتي فيها إلى الاستاد وأشعر أكثر بأنّي مواطنة سعودية. الآن استطيع الذهاب إلى أي مكان فس بلدي”.

وتابعت تقول: “إن شاء الله سيسمح غدا للنساء بأمور أكبر وأفضل مثل السباحة والسفر”.بحسب رويترر

وتشمل الإحتفالاتُ عروضاً وحفلات موسيقية منها أوبريت كبير مساء السبت. ويقام أيضا حفلٌ موسيقىّ بمدينة جدة المُطلّة على البحر الأحمر يشارك فيه 11 موسيقيا عربيا ويشهد عروض ألعاب نارية وألعابا جوية ورقصات شعبية تقليدية.