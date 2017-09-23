شهد حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان “الجونة السينمائي” الذي بدأ اعماله أمس الجمعة في مصر، فضيحة من العيار الثقيل حيث صعد الفنان المصري أحمد الفيشاوي علي خشبة المسرح مخمورا وقال: “يا ريت تعرفوا تتفرجوا على الفيلم على الشاشة” التي وصفها بلفظ خارج .
صدور اللفظ الخارج وضع مقدمة المهرجان في موقف محرج علي الهواء لترد: ” كنت عارفه أنك هتعمل كدة يلا بقي عايزين ننهي”.
يشار إلى أمس الجمعة كان انطلاق الدورة الأولى لمهرجان ” الجونة السينمائي” لمؤسسة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للترويج للأعمال المصرية ومحاربة الإرهاب ودعم السياحة، تحت شعار ” السينما من أجل الإنسانية”.
تعليق واحد علي ““شاهد” أحمد الفيشاوي مخمورا علي خشبة مهرجان “الجونة السينمائي”.. تلفظ بألفاظ خارجة فأحرج المذيعة”
الله يرحم لما كان شيخ