شهد حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان “الجونة السينمائي” الذي بدأ اعماله أمس الجمعة في مصر، فضيحة من العيار الثقيل حيث صعد الفنان المصري أحمد الفيشاوي علي خشبة المسرح مخمورا وقال: “يا ريت تعرفوا تتفرجوا على الفيلم على الشاشة” التي وصفها بلفظ خارج .

صدور اللفظ الخارج وضع مقدمة المهرجان في موقف محرج علي الهواء لترد: ” كنت عارفه أنك هتعمل كدة يلا بقي عايزين ننهي”.

يشار إلى أمس الجمعة كان انطلاق الدورة الأولى لمهرجان ” الجونة السينمائي” لمؤسسة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للترويج للأعمال المصرية ومحاربة الإرهاب ودعم السياحة، تحت شعار ” السينما من أجل الإنسانية”.