هتفت الجماهير اليمنية، مساء الجمعة، لأمير ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش منتخب بلادهم أمام بنغلاديش، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة الخاصة بالتصفيات القارية المؤهّلة لنهائيات كأس أمم آسيا (تحت 16 عاماً).

 

وفي الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة، التي انتهت لصالح منتخب بثنائية نظيفة، هزّت هتافات “بالروح بالدم نفديك يا تميم” جنبات ملعب “حمد الكبير” بنادي العربي، تضامناً مع ، الذي تواجه بلاده حصاراً برياً وجوياً من قبل والإمارات والبحرين، منذ 5 يونيو 2017؛ إثر قطع الدول الثلاث، إضافة إلى ، علاقاتها مع الدوحة؛ بزعم “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية جملة وتفصيلاً، وتقول إنها تواجه “حملة من الافتراءات والأكاذيب تستهدف التنازل عن سيادتها وقرارها الوطني”.

 

وكان المنتخب اليمني تحت 16 عاماً قد تغلّب في الجولة الأولى على نظيره القطري، الذي يستضيف التصفيات الآسيوية بستة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة السادسة، ليضمن بذلك مكاناً له في نهائيات كأس أمم آسيا للناشئين.

 

وتنص التصفيات الآسيوية على تأهّل بطل كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحل في المركز الثاني في المجموعات الـ 10، علاوة على الدولة المستضيفة للبطولة القارية.

 

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الخامسة شهدت انسحاب منتخب ؛ لرفضه اللعب في الدوحة؛ بسبب الأزمة الخليجية، وهو ما سيُعرّضه لعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.