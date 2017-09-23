هتفت الجماهير اليمنية، مساء الجمعة، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش مباراة منتخب بلادهم أمام بنغلاديش، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة الخاصة بالتصفيات القارية المؤهّلة لنهائيات كأس أمم آسيا (تحت 16 عاماً).

وفي الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة، التي انتهت لصالح منتخب اليمن بثنائية نظيفة، هزّت هتافات “بالروح بالدم نفديك يا تميم” جنبات ملعب “حمد الكبير” بنادي العربي، تضامناً مع أمير قطر، الذي تواجه بلاده حصاراً برياً وجوياً من قبل السعودية والإمارات والبحرين، منذ 5 يونيو 2017؛ إثر قطع الدول الثلاث، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع الدوحة؛ بزعم “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية جملة وتفصيلاً، وتقول إنها تواجه “حملة من الافتراءات والأكاذيب تستهدف التنازل عن سيادتها وقرارها الوطني”.

فيديو : الجماهير اليمنية تردد في استاد حمد الكبير .. بالروح بالدم نفديك ياتميم pic.twitter.com/ncFVvgagCf — قناة الكأس (@alkasschannel) September 22, 2017

وكان المنتخب اليمني تحت 16 عاماً قد تغلّب في الجولة الأولى على نظيره القطري، الذي يستضيف التصفيات الآسيوية بستة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة السادسة، ليضمن بذلك مكاناً له في نهائيات كأس أمم آسيا للناشئين.

وتنص التصفيات الآسيوية على تأهّل بطل كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحل في المركز الثاني في المجموعات الـ 10، علاوة على الدولة المستضيفة للبطولة القارية.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الخامسة شهدت انسحاب منتخب الإمارات؛ لرفضه اللعب في الدوحة؛ بسبب الأزمة الخليجية، وهو ما سيُعرّضه لعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.