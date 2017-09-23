قال حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، إن هناك معلومة وصلته تفيد قيام السلطات السعودية بالحجز على أموال الأمير الوليد بن طلال، ويأتي هذا تزامنا مع خروج أصوات تنادي بتنصيبه ملكا للسعودية للخروج من الأزمة الراهنة.

ورصد (وطن) تغريدة نشرها “فارس بن سعود” عبر حسابه بتويتر وجاء نصها:”بلغني نبأ عن حجز أموال الأمير الوليد بن طلال وقد حذرته علنآ

في تغريده سابقة إن دخل المملكة فليستعين بالله على سجن وتصفية قريبة داخل السجن”

بلغني نبأ

عن حجز أموال الأمير الوليد بن طلال

وقد حذرته علنآ

في تغريده سابقة

إن دخل المملكة فليستعين بالله على سجن وتصفية قريبة داخل السجن — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 22, 2017

ولم يتاح لـ(وطن) التأكد من صحة هذه المعلومات التي لا مصدر لها سوى مواقع التواصل، كما أنه لم يصدر أي تعليق أو قرار رسمي يتحدث عن هذا الأمر.

وقبل أيام نشر الإعلامي البارز والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، مقطعا مصورا للدكتور أسامة فوزي ناشر صحيفة “عرب تايمز”، يدعو فيه لتنصيب الأمير الوليد ابن طلال ملكا للسعودية كحل للأزمة الراهنة، حيث يتوفر لدى “ابن طلال” عدد من الصفات القيادية التي تؤهله لذلك.. حسب وصفه.

وأخذ “فوزي” وفقا للمقطع المنشور الذي رصدته (وطن)، في سرد إمكانيات الأمير السعودي الوليد ابن طلال والتي رأى أنه كافية لإصلاح الوضع السعودي باختياره حاكما للبلاد.

ووفقا لما رصدته (وطن) ظهرت نتيجة الاستفتاء حتى الآن في صالح الوليد ابن طلال بنسبة 63% بينما حاز ابن سلمان نسبة 37%.

والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض في 7 مارس 1955 وهو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز، عضو شرف بنادي الهلال السعودي، رجل أعمال سعودي يعد من أكبر المستثمرين في العالم.

صنفته مجلة فوربس الأمريكية عام 2009 في الترتيب 22 من أغنياء العالم بثروة تقدر ب 13.3 مليار دولار وفي عام 2010 ارتفع ترتيبه إلى الترتيب 19 من أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر ب 19.4 مليار دولار[9]، جدّه لوالده هو الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وجده لأمه هو رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلالية في لبنان.

حصل الأمير الوليد على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والاقتصادية بامتياز وتفوق من كلية مينلو Menlo College في ولاية كاليفورنيا 1979.