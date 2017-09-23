قال الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، إن الإمارات لن تستطيع تنفيذ نخططها الخبيث باليمن وتقسيم البلاد، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي ستلقن الإمارات درسا قاسيا وأن الاستيلاء على مقاتلات الإمارات من قبل الحوثيين كان مجرد بداية.

ورصد (وطن) تغريدة لـ “العذبة” دونها عبر نافذته الخاصة بتويتر جاء نصها:”لن تستطيع #إمارة_أبوظبي “إسبرطة الصغيرة” تقسيم #اليمن، وسيجعلهم الحوثي يدفعون الثمن غاليا، التعويضات والجزية عن يد وهم صاغرون. والوعد قدام..”

لن تستطيع #إمارة_أبوظبي "إسبرطة الصغيرة" تقسيم #اليمن، وسيجعلهم الحوثي يدفعون الثمن غاليا، التعويضات والجزية عن يد وهم صاغرون.

والوعد قدام.. pic.twitter.com/X7ksVdBCY4 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 23, 2017

وتابع معلقا على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي قال فيها إن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن:”أنصح #إمارة_أبوظبي “إسبرطة الصغيرة” بسحب قواتها المحتلة من #اليمن فورا بعد الهزيمة النكراء،والله ما يترككم أحرار اليمن تقتلون رجالهم وتنهبون”

أنصح #إمارة_أبوظبي "إسبرطة الصغيرة" بسحب قواتها المحتلة من #اليمن فورا بعد الهزيمة النكراء،والله ما يترككم أحرار اليمن تقتلون رجالهم وتنهبون pic.twitter.com/XCcqFQeJB9 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 23, 2017

واختتم “لِم تعتقد #إمارة_أبوظبي أنها ستحتل #اليمن وترفع علمها على ما أسمته سد زايد؟🤔 أتتوهمون أنكم شريك اليمني بثرواته؟ #الحوثي نوخهم وسبى آلياتهم”

لِم تعتقد #إمارة_أبوظبي أنها ستحتل #اليمن وترفع علمها على ما أسمته سد زايد؟🤔

أتتوهمون أنكم شريك اليمني بثرواته؟ #الحوثي نوخهم وسبى آلياتهم💪🏼 pic.twitter.com/KDrXhe1WvS — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) September 23, 2017

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد كشف في تقرير له أن مصلحة دولة الإمارات تقضي بتقسيم اليمن إلى شمال وآخر جنوبي.

وأفاد التقرير أن الحرب بدأت عندما تقدّم الحوثيون جنوبا، بالمخالفة لنصيحة داعميهم الإيرانيين، وتمكنوا من السيطرة على مدينة عدن وكان هذا كافيا لإدخال الإمارات والسعودية في الحرب.

وتساءل التقرير لماذا دخلت الإمارات الحرب؟، حيث يتطلب الأمر نظرة عميقة تتجاوز البروباجاندا المحيطة بـ”عاصفة الحزم” (التحالف الذي تقوده السعودية)، لمعرفة دوافع الإمارات الحقيقية.