شن المفكر الكويتي وأستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت الدكتور حاكم المطيري هجوما عنيفا على دولة الإمارات واصفا إياها بـ”مافيا الخليج” التي تستعجل نهايتها وتحفر قبرها بيدها، وذلك على إثر نشر تلفزيون “دبي” تقريرا تحريضيا وصف فيه الداعية الكويتي حجاج العجمي بالإرهابي لتنظيمه حملات إغاثة للشعب السوري، على الرغم من تبرئته من قبل القضاء الكويتي.

وقال “المطيري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اتهام الشيخ حجاج العجمي بالإرهاب لإغاثته للشعب السوري مع تبرئته رسميا في الكويت من هذه التهمة يؤكد غياب دور المؤسسات أمام نفوذ مافيا #الخليج”.

وأكد على أن “من يحاولون اتخاذ تهمة الإرهاب ذريعة لاستعباد شعوب #الخليج ليعبثوا بها كما يشاءون بلا حسيب ولا رقيب يستعجلون نهايتهم ويحفرون قبورهم بأيديهم!”.

من يحاولون اتخاذ تهمة الإرهاب ذريعة لاستعباد شعوب #الخليج ليعبثوا بها كما يشاءون بلا حسيب ولا رقيب يستعجلون نهايتهم ويحفرون قبورهم بأيديهم! — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وشدد “المطيري” على أنه ” لن تكون شعوب #الخليج وأحرارها قرابين فداء لمحافل الماسونية من أجل التطبيع مع إسرائيل وإرضاء ترامب وتنفيذ مشروع الحملة الصليبية الجديدة!”.

لن تكون شعوب #الخليج وأحرارها قرابين فداء لمحافل الماسونية من أجل التطبيع مع إسرائيل وإرضاء ترامب وتنفيذ مشروع الحملة الصليبية الجديدة! — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان تلفزيون “دبي” قد نشر عبر حسابه بـ”تويتر” مقطع فيديو ترويجي لبرنامج “إرهابيون” سيعرضه يوم الاثنين القادم عن الداعية الكويتي حجاج العجمي متهما إياه بتجنيد العديد من الإرهابيين في الكويت ونقل الأموال للإرهابيين في سوريا.