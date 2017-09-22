في تدوينات مطولة، رد مدير عام قناة “الجزيرة” ياسر أبو هلالة على من يصفهم بالذباب الإلكتروني الذين هاجموه بعد نشره مقالا لصحيفة “الإيكونوميست” انتقدت فيه حملة الاعتقالات التي ينفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من الدعاة والعلماء والمفكرين ووصفه بالمرتزق، ساردا قصة “مؤثرة” حول وفاة والده الذي كان يعمل مديرا لبرنامج محو الامية في الحرس الوطني السعودي.

وقال “أبو هلالة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تنقل مقالاً من الإيكونومست وهي من أعرق الصحف في العالم عن ولي العهد السعودي فيرد عليك “تاج رأسك يا مرتزق” ما علاقة هذا بذاك؟ لكن سأرد”.

١-تنقل مقالاً من الإيكونومست وهي من أعرق الصحف في العالم عن ولي العهد السعودي فيرد عليك “تاج رأسك يا مرتزق” ما علاقة هذا بذاك؟ لكن سأرد — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واضاف في تغريدة أخرى: ” أرد يوم الجمعة بحكايتي الشخصية مع السعودية، من باب التذكر المفيد الذي تنتجه منصات التواصل، وفِي العطلة يحضر الشخصي وتستفز الذاكرة”.

٢-أرد يوم الجمعة بحكايتي الشخصية مع السعودية، من باب التذكر المفيد الذي تنتجه منصات التواصل، وفِي العطلة يحضر الشخصي وتستفز الذاكرة — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واكد على انه ” لا يستفزني حديث عنصريي الخليج عن” الارتزاق” فالإنسان مكلف بالسعي طلبا له مقابل جهد لا تسوّلاً بلا مقابل، وقبائل العرب ارتحلت طلبا للكلأ”.

٣- ولا يستفزني حديث عنصريي الخليج عن” الارتزاق” فالإنسان مكلف بالسعي طلبا له مقابل جهد لا تسوّلاً بلا مقابل، وقبائل العرب ارتحلت طلبا للكلأ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وبدأ “أبو هلالة” سرد تجربته الشخصية مع السعودية قائلا: “زرت الديار المقدسة أول مرة عام ٧٥ طفلاً حاجاً(٦سنوات) مع أسرتي، على حسابنا دون منة من أحد، و”مهوى الأفئدة” من أجمل أطياف الطفولة”.

٤- زرت الديار المقدسة أول مرة عام ٧٥ طفلاً حاجاً(٦سنوات) مع أسرتي، على حسابنا دون منة من أحد، و”مهوى الأفئدة” من أجمل أطياف الطفولة — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع قائلا: “عمل والدي رحمه الله في الرياض معاراً من وزارة التربية والتعليم لشركة فينيل الأميركية لتطويرالحرس الوطني السعودي مديرا لبرنامج محو الأمية”.

٥- عمل والدي رحمه الله في الرياض معاراً من وزارة التربية والتعليم لشركة فينيل الأميركية لتطويرالحرس الوطني السعودي مديرا لبرنامج محو الأمية — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وكشف “أبو هلالة” عن طريقة وفاة والده قائلا: “توفي والدي رحمه الله بحادث سير وهو عائد من عمان على طريق الرياض قبيل العيد وكان ينوي الحج عن والده واستكمال الدكتوراه في أميركا بعدها”.

٧-توفي والدي رحمه الله بحادث سير وهو عائد من عمان على طريق الرياض قبيل العيد وكان ينوي الحج عن والده واستكمال الدكتوراه في أميركا بعدها — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف:” كانت فاجعة كبرى، وكل ما قام به أعمامي أنهم ذهبوا للرياض حتى يخرجوا المتسبب في الحادث واسمه ذعار القحطاني من السجن ورفضوا أخذ الدية الشرعية”.

٨-كانت فاجعة كبرى، وكل ما قام به أعمامي أنهم ذهبوا للرياض حتى يخرجوا المتسبب في الحادث واسمه ذعار القحطاني من السجن ورفضوا أخذ الدية الشرعية — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأكد بأنه” شخصيا، وبلا منة، والدي ساهم في محو أمية الحرس الوطني، وأنفقنا عفواً بسبب القتل الخطأ على شاب سعودي حتى يعيل والديه ويترزق من أبواب الله”.

٩-شخصيا، وبلا منة، والدي ساهم في محو أمية الحرس الوطني، وأنفقنا عفواً بسبب القتل الخطأ على شاب سعودي حتى يعيل والديه ويترزق من أبواب الله — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع: “عملت مع صحيفة الحياة اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان، وكانت مدرسة صحفية استفدت منها كثيراً، وكنت أتلقى راتباً مقابل عملي أيضاً”.

١٠-عملت مع صحيفة الحياة اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان، وكانت مدرسة صحفية استفدت منها كثيراً، وكنت أتلقى راتباً مقابل عملي أيضاً — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأردف قائلا: “السعي في الرزق مصدر الكرامة ، والمعيب أن تسرق دولتك ووطنك وتتمتع بالامتيازات من دون عمل وبلا كرامة، هذه أسوأ أشكال التسول والسرقة”.

١١-السعي في الرزق مصدر الكرامة ، والمعيب أن تسرق دولتك ووطنك وتتمتع بالامتيازات من دون عمل وبلا كرامة، هذه أسوأ أشكال التسول والسرقة — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واكد “أبو هلالة” بأن ” العنصرية وكراهية المهاجرين ظاهرة بشرية سلبية موجودة في أرقى الدول، لكن تُعامل كمرض اجتماعي خاضع للعلاج، لا باعتبارها قيمة يفتخر بها”.

١٣- العنصرية وكراهية المهاجرين ظاهرة بشرية سلبية موجودة في أرقى الدول، لكن تُعامل كمرض اجتماعي خاضع للعلاج، لا باعتبارها قيمة يفتخر بها — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واعرب عن افتخاره ببلده قائلا: ” أفتخر أن الأردن الذي جئت منه، أكبر مستقبل للمهاجرين في العالم بالنسبة لعدد السكان، ومن جاء هربا من ظلم أو فقر أو طلباً لرزق أفتخر به”.

١٤- أفتخر أن الأردن الذي جئت منه، أكبر مستقبل للمهاجرين في العالم بالنسبة لعدد السكان، ومن جاء هربا من ظلم أو فقر أو طلباً لرزق أفتخر به — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واوضح بأن “ما تشاهد من قصور مشيّدة في الأردن وعمارات أنيقة بُني بسواعد عمال مصريين وسوريين لديهم من الكرامة ما يفيض على من يتسول ويسرق باسم الوطنية”.