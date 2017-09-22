استنكر المحلل السياسي السعودي ومدير مركز دراسات الشرق بإسطنبول مهنا الحبيل حملات التحريض التي تطلقها دول الحصار ضد الكويت وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا بأن حملات الضغط لقلب نظام الحكم في قطر أكد قناعة سلطنة عمان والكويت من موقفهما من الازمة.

وقال “الحبيل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” جولة ضغط وتحريض جديدة على #الكويت كدلالة لأزمة دول المحور، واقع الموقف لن يتغيّر، مهما بلغ التصعيد الاعلامي، الحل في التجاوب مع وساطة أميرها”.

جولة ضغط وتحريض جديدة على #الكويت

كدلالة لأزمة دول المحور، واقع الموقف لن يتغيّر، مهما بلغ التصعيد الاعلامي، الحل في التجاوب مع وساطة أميرها — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى: “بدات الازمة تأخذ مداراً مستمرا، والدوحة اعلنت استعدادها لذلك رسميا، وبالتالي لن يتحقق كسر استقلالها، فلماذا لا يتم التعامل واقعيا مع الوساطة”.

بدات الازمة تأخذ مداراً مستمرا، والدوحة اعلنت استعدادها لذلك رسميا، وبالتالي لن يتحقق كسر استقلالها، فلماذا لا يتم التعامل واقعيا مع الوساطة — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واوضح “الحبيل” بأن “ما قدمته الحملات الاعلامية والسياسية واعلان التبني الرسمي، لقلب نظام الحكم في قطر عبر الفوضى، اكد قناعة مسقط والكويت بموقفهما المدعوم شعبيا”.

ما قدمته الحملات الاعلامية والسياسية واعلان التبني الرسمي، لقلب نظام الحكم في قطر عبر الفوضى، اكد قناعة مسقط والكويت بموقفهما المدعوم شعبيا — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واكد على أن “ما يجري اليوم كحملة ضغط لقلب نظام الحكم في #قطر ، والذي ليس له قدرة تنفيذية، يرصد ويوثق وسيستخدم مستقبلا ضد الامن القومي للخليج العربي”.

ما يجري اليوم كحملة ضغط لقلب نظام الحكم في #قطر ، والذي ليس له قدرة تنفيذية، يرصد ويوثق وسيستخدم مستقبلا ضد الامن القومي للخليج العربي — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

واختتم “الحبيل” تدويناته مشيداً بحكمة الكويت ورعايتها لمفاوضات حل الأزمة اليمنية قائلا: ” هاجم البعض مفاوضات #الكويت لحل الأزمة اليمنية، وسخر منها وحرّض عليها، اليوم يثبت التاريخ أنها كانت مبادرة عاقلة وذكية، فواتها كرس الكارثة”.

هاجم البعض مفاوضات #الكويت لحل الأزمة اليمنية، وسخر منها وحرّض عليها، اليوم يثبت التاريخ أنها كانت مبادرة عاقلة وذكية، فواتها كرس الكارثة — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

ويشن كتاب كبار من دول الحصار وخاصة السعودية هجوما غير مسبوق على موقف الكويت المحايد في الازمة الخليجية، مطالبين إياها برد الجميل لدفاع المملكة عنها في حرب الخليج ضد الغزو العراقي لها عام 1990.