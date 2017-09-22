كشف حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تكفل بصيانة قصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنطقة الكاريبي إرضاء لسيده الأمريكي بعد إعصار “إرما”.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، في تغريدة عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن):”سمو الشيخ محمد بن زايد يتكفل بصيانة قصر الرئيس الامريكي ترامب والواقع في جزيرة سانت مارتن بمنطقة الكاريبي وذلك ارضاء له بعد اعصار ارما”.

سمو الشيخ محمد بن زايد يتكفل بصيانة قصر

الرئيس الامريكي ترامب والواقع في جزيرة سانت مارتن بمنطقة الكاريبي وذلك ارضاء له

بعد اعصار ارما — بدون ظل (@without__shadow) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأظهرت صورٌ نشرتها للمرة الأولى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دماراً واسعاً بالمنزل الفخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في جزيرة سانت مارتين بمنطقة الكاريبي، والذي تقدر قيمته بـ16.5 مليون دولار بسبب إعصار “إرما” الأخير.

وأظهرت الصور دماراً في المنزل الشاطئي الضخم، حيث سقطت بعض الأشجار والنخيل، كما سقط سقف أحد المباني وتحطمت بعض الأبواب والشبابيك، إلى جانب تلوث مسابح المنزل الموزعة على مساحة 5 أفدنة.

وكان ترامب قد وصف المنزل بأنه “واحدة من أعظم القصور في العالم”، ويشمل القصر حمامات سباحة فخمة ونوافير مياه وأسقفاً مبلطة بأفخر أنواع الأحجار، و11 غرفة نوم فاخرة.