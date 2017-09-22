نقلت وسائل إعلام مصرية عن أسرة المرشد العام السابق للإخوان محمد مهدي عاكف، الذي وفاته المنية مساء اليوم، قولها إن السلطات المصرية أبلغتهم بعدم الصلاة على متوفاهم في أي مسجد كما أصدر نظام السيسي أوامره للأسرة بأن يكون العزاء بالمقابر فقط ومقتصر على العائلة.

وتوفي مساء اليوم، الجمعة، محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق بمصر عن عمر ناهز 89 عاما في مستشفى بالقاهرة نُقل إليه في بعد تدهور حالته الصحية في السجن.

وأعلنت “علياء” نجلة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء الجمعة، خبر وفاة والدها داخل سجون النظام المصري بسبب تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي.

وقالت “علياء” في منشور لها عبر صفحتها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن) منذ قليل:”أبي في ذمه الله انا لله وانا اليه راجعون”.

من جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين بمصر عبد المنعم عبد المقصود -في تصريحات صحفية- إنه سيتم دفن جثمان عاكف مساء اليوم بمقبرة أسرته في القاهرة.