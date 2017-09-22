أظهرت صورٌ نشرتها للمرة الأولى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دماراً واسعاً بالمنزل الفخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في جزيرة سانت مارتين بمنطقة الكاريبي، والذي تقدر قيمته بـ16.5 مليون دولار بسبب إعصار “إرما” الأخير.

وأظهرت الصور دماراً في المنزل الشاطئي الضخم، حيث سقطت بعض الأشجار والنخيل، كما سقط سقف أحد المباني وتحطمت بعض الأبواب والشبابيك، إلى جانب تلوث مسابح المنزل الموزعة على مساحة 5 أفدنة.

وكان ترامب قد وصف المنزل بأنه “واحدة من أعظم القصور في العالم”، ويشمل القصر حمامات سباحة فخمة ونوافير مياه وأسقفاً مبلطة بأفخر أنواع الأحجار، و11 غرفة نوم فاخرة.