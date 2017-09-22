في فضيحة جديدة لسعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” بالديوان الملكي، وفي دليل جديد على سطحيته وسياسته القذرة، كشف نشطاء مواقع التواصل عن طريق فيديو مصور أن “دليم” أعطى لأحد السعوديين سيارة فاخرة هدية بعد تكرار سبه قطر وقيادتها.

وكشف المواطن السعودي “مبارك ال مسعود” الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ” أبو جركل ” عن الهدية التي تلقاها من المستشار سعود القحطاني واصفه بـ “ابن العم”.

وقال “أبو جركل” وهو أحد مشاهير “السوشيل ميديا” هديتي من ابن عمي معالي الوزير سعود القحطاني شاص ١٧ جعل أبوه في الجنة” واصفا إياه بـ “ابن العم”.

وبعد انتشار هذا المقطع شن النشطاء هجوما عنيفا على “القحطاني” الذين وصفوه بـ”التافه صاحب السياسة القذرة”.

سعود القحطاني يعطي (أبو جركل) شاص 2017 مقابل شتائمه لـ #قطر !👇

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فوسنا راحت على التهكير وشتم قطر!

قال تعالى: “ولا تؤتوا السفهاء أموالكم” pic.twitter.com/j7kCwfS7FL — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

#دليم يهدي ابن عمه المهرج ابوجركل شاص عشان انه يسيء لقطر بعد ما كان يشحذنا اصبح يسىء لنا .. pic.twitter.com/5UMUy66QBS — فـهد المري (@F_j_qtr) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

حتى أبو جركل الصحيّح المسكين استخدمه دليم في حربه ضد قطر! معذور فهذا المقدور! نعوذ بالله من إمارة الصبيان

pic.twitter.com/IrgXTgRL2r — قرناس (@gernas_sa) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

بعد إساءاته المتكررة لـ #قطر سعود القحطاني يهدي ابو جركل جيب 2017 !!pic.twitter.com/tge56VOQ6Y — راصد سياسي (@D__rsdq8) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧