في فضيحة جديدة لسعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” بالديوان الملكي، وفي دليل جديد على سطحيته وسياسته القذرة، كشف نشطاء مواقع التواصل عن طريق فيديو مصور أن “” أعطى لأحد السعوديين هدية بعد تكرار سبه وقيادتها.

 

وكشف المواطن السعودي “مبارك ال مسعود” الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ” ” عن الهدية التي تلقاها من المستشار واصفه بـ “ابن العم”.

 

وقال “أبو جركل” وهو أحد مشاهير “السوشيل ميديا” هديتي من ابن عمي معالي الوزير سعود القحطاني شاص ١٧ جعل أبوه في الجنة” واصفا إياه بـ “ابن العم”.

وبعد انتشار هذا المقطع شن النشطاء هجوما عنيفا على “القحطاني” الذين وصفوه بـ”التافه صاحب السياسة القذرة”.