شنَّ السيناتور الأميركي المستقل والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة الأميركية بيرني ساندرز هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، واصفا إياها بالبلد الغير ديمقراطي والداعم والممول الأكبر للإرهاب في العالم، وبالتالي لا يجب ان تكون حليفة للولايات المتحدة.

وقال “ساندرز” في مقابلة مع موقع “إنترسبت” الإخباري، إن السعودية غير ديمقراطية إلى أبعد حد- بتمويل المدارس الدينية “التي تنشر الفكر الوهابي المتطرف للغاية وتثير كثيرا من الكراهية”.

ودعا “ساندرز” إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران والسعودية، ورأى أن على الولايات المتحدة أن تنظر في إقامة حلف مع عدوتها اللدودة إيران بعيدا عن حليفتها التقليدية السعودية، التي قال إنها أدت دورا سيئا جدا على المستوى الدولي، ومع ذلك تحظى بالدعم الأميركي مرارا وتكرارا.

وأضاف “ساندرز” أن “إيران نظمت انتخابات وشعبها الشاب تواق إلى مد جسور التواصل مع الغرب، ومع ذلك فإنواشنطن تواصل الحط من قدرها”.