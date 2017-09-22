نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب المصرية، في إسقاط أكبر شبكة لتبادل الزوجات بعد القبض على موظف وفني يقيمان حفلا جنسيا بتبادل زوجاتهم بمنطقة شبرا.

كانت البداية عندما وردت معلومات لإدارة التحريات بمباحث الآداب بإنشاء المتهم “محمد ح” موظف في فندق شهير صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه المتهم “محمد م” ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجاتهما في حفلات جنسية داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهميْن كانا يقيمان حفلات جنس، وكان كل متهم يقيم علاقة جنسية مع زوجة الآخر في الشقة.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” إن قوة أمنية انتقلت بعد استئذان النيابة العامة إلى الشقة المذكورة، وتم ضبط المتهمين في حالة تلبس كل متهم يمارس الجنس مع زوجة الآخر.

واعترفت زوجتا المتهمين بأن الزوجين أجبراهما على تبادل الجنس معهم بسبب شعورهما بالملل من العلاقة الجنسية ورغبتهما في التغيير.