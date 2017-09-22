توعّد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بجعل نظيره الأمريكي دونالد ترامب يدفع ثمنًا باهظًا، بسبب تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ، واصفًا إياه بـ”العجوز المجنون”.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة في بيونغ يانغ، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن نظيرتها في كوريا الشمالية، الجمعة، عن كيم جونغ قوله: “باسم دولتنا وكرامة وشرف شعبنا، سأجعل ترامب يدفع ثمنا باهظا على تصريحاته المتهورة التي انطوت على تدمير جمهوريتنا بالكامل”.

وتساءل الزعيم الكوري “حول ما إذا كان ترامب توقع كيف سيكون ردنا لدى إدلائه بتلك التصريحات”، مشدّدا “أن الرئيس الأمريكي سيواجه نتيجة أكبر مما تصورها”.

وأضاف كيم جونغ، متوعدًا “طالما نفى ترامب وجودي ودولتي من خارطة العالم، وأعلن عن بدء حرب بشعة قائلا إنه سيدمر جمهوريتنا، لذلك سننظر بعمق أكثر في إجراءات طارئة مناسبة له”.

واعتبر زعيم الشمالية، أن “ترامب يقود العالم إلى شغب غير مسبوق، وأنه غير مؤهل ليكون قائدًا سياسيًا”، واصفًا إياه بـ”رجل عصابات يلعب بالنار”.

ولفت أيضًا إلى أن “تصريحات الرئيس الأمريكي لم تدهشه ولم توقفه، بل أكدت على أنه يسير في الطريق الصحيح”.

وشدّد كيم جونغ، بالوقت ذاته على “عزمه التعامل مع الأمريكي العجوز المجنون بالنار”، وفق قوله.

يشار أن الرئيس الأمريكي هدّد الثلاثاء الماضي، بـ”تدمير” كوريا الشمالية، إذا اقتضت الضرورة دفاعاً عن بلاده وحلفائها الغربيين.

وخلال أول ظهور له بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب: “إذا استمرت كوريا الشمالية على مسارها الحالي فلن يكون أمامنا خيار سوى تدميرها تمامًا”.

وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ 2006، اثنان منها في آخر 3 أسابيع، كما أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية.