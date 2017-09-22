في واقعة تكشف وتؤكد ضلوع الإمارات في اختراق وكالة الانباء القطرية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر آيار/مايو الماضي، تمكن قراصنة تابعون لأبو ظبي من اختراق الحساب الشهير “مجتهد الإمارات” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعد أن أوجع وفضح حكامها.

وفور سيطرة القراصنة على الحساب بدأوا بنشر تدوينات تأييد لحكام الإمارات وكذلك مقاطع فيديو تحريضية للداعية الإماراتي (الأردني الأصل) وسيم يوسف.

وقال القراصنة في تدويناتهم التي رصدتها “وطن”:” صقور زايد تم السيطرة على معرف مجتهد الإمارات”.

صقور زايد تم السيطرة على معرف مجتهد الإمارات pic.twitter.com/LQJGM9cP2u — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضافوا في تدوينة أخرى مهددين باختراق حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”: ” كل من يخون الوطن سيحاسب وأولهم مجتهد”.

كل من يخون الوطن سيحاسب

وأولهم مجتهد pic.twitter.com/5YXF2JdxWZ — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع القراصنة النشر قائلين: “أمن الوطن خط أحمر لا نتهاون فيه”.

أمن الوطن خط أحمر لا نتهاون فيه pic.twitter.com/S7FCktMftD — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان الحساب قد هاجم قبل اختراقه بدقائق الداعية الأرعن وسيم يوسف، منتقدا تحريضه على الدعاة في المملكة العربية السعودية.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدويناته: ” لا استبعد قيام وسيم يوسف ب إعداد قائمة بأسماء الدعاة الرافضين لمقاطعة قطر عبر محمد بن زايد و تم اعتقالهم فى السعودية بناءا على طلب بن زايد”.

لا استبعد قيام وسيم يوسف ب إعداد قائمة بأسماء الدعاة الرافضين لمقاطعة قطر عبر محمد بن زايد و تم اعتقالهم فى السعودية بناءا على طلب بن زايد — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف: ” و خاصة أن وسيم يوسف اعترف أن كل من انتقدهم هم فى السجن”.

و خاصة أن وسيم يوسف اعترف أن كل من انتقدهم هم فى السجن — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع قائلا: ” البعض يتهمنا بالعمالة لقطر ! أقول يوم كنا نرسم خطط التنمية و التحضر كان وسيم يتسكع فى شوارع و حواري الأردن “لا للمزاودات و النفاق “.

وكانت آخر تغرريدة قبل الاختراق بدقائق: “من هو وسيم يوسف ؟ صبى مراهق قامت بتربيته المخابرات الأردنية و جاء مشرد إلى بلادنا، و بدأ بالتملق حتى تم منحه الجنسية ووصل إلى وضعه الحالي “.