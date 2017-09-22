توفي مساء اليوم، الجمعة، محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق بمصر عن عمر ناهز 89 عاما في مستشفى بالقاهرة نُقل إليه في بعد تدهور حالته الصحية في السجن.

وأعلنت “علياء” نجلة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء الجمعة، خبر وفاة والدها داخل سجون النظام المصري بسبب تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي.

وقالت “علياء” في منشور لها عبر صفحتها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن) منذ قليل:”أبي في ذمه الله انا لله وانا اليه راجعون”.

من جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين بمصر عبد المنعم عبد المقصود -في تصريحات صحفية- إنه سيتم دفن جثمان عاكف مساء اليوم بمقبرة أسرته في القاهرة.

وقبل أيام أطلقت أسرة عاكف حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة تدهور صحته بشكل أصبح يهدد حياته.

وعبر هاشتاجي “#مهدي_عاكف” و”#السيسي_قتل_عاكف” الذي لم يمضي على تدشينهما أكثر من ساعة حتى تصدرا التريند المصري بتويتر، ندد النشطاء من خلالهما بسياسات نظام السيسي القمعية ضد المعتقلين وإهماله لمثل هذا الرجل المريض والكبير في السن، متهمين السيسي ونظامه بالتصفية المتعمدة لمعارضيه عن طريق إهمالهم طبيا وسجنهم في ظروف غير لائقة إنسانيا بالمرة.

#مهدي_عاكف

اعتقله فاروق

وكذالك فعل

عبدالناصر

والسادات

ومبارك

واخرهم كلبهم السيسي

والان ارتقي لله في معتقلة صابرا محتسبا#وفاة_مهدي_عاكف 😥😥😥 pic.twitter.com/wxuiqXgg3g — شاعر الأقصى (@Rab43a1) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

لم يخرجوا رجل ثمانيني انتشر السرطان في جسمه بعفو صحي ليتوفى وسط أهله، ويخرجوا بدلا منه هشام طلعت مصطفى

هذا هو #نظام_السيسي

وفاة #مهدي_عاكف — Shady ElGhazaly Harb (@shadygh) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

رحم الله #مهدي_عاكف المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين مات شهيد بسجون العسكر من الاهمال الطبي، عاش في سجون الطواغيت اكثر ماعاش مع احباؤه pic.twitter.com/ViXpL7WIC4 — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

الامن قرر يخرج جثمان #مهدى_عاكف الى المقابر وبلغ أسرته بعدم حضور اى شخص غير أسرته #السيسى_قتل_عاكف — Che_mondy (@3mak_Mondy) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وفاة المرشد العام السابق ل #الاخوان_المسلمين #مهدي_عاكف

رحل بعد عذاب ومعاناة مع والمرض ورفض السيسي الإفراج عنه للعلاج، وهو الذي قارب ال 90 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

السيسي قتل مهدي عاكف

السيسي قتل المناضل المريض

السيسي قتل الشيخ المسن

أقيموا عزاء للرجل في كل ميادين العالم

وعرفوا الدنيا#السيسي_قتل_عاكف — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

سجنه فاروق ونجيب وناصر وسادات ومباارك وقتله السيسى

محمد مهدى عاكف لم يُرحم فى الدنيا ولكنه ذهب الى الرحمن الرحيم#السيسي_قتل_عاكف — 💕💖السلطانه💖💕 (@acve00xxkn1hpq) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

هل الغضبه لان #السيسي_قتل_عاكف يبقي انت اخوان؟ لا انت انسان

فماذا فعل العجوز صاحب ال90عام ليتركوا ينهشه السرطان دون حتي قرص مسكن اي قلوب تلك pic.twitter.com/au6pqWbvw7 — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

#مهدي_عاكف

أسير كل العصور أصبح الآن شهيد

د. محمد مهدي عاكف نحتسبه عند الله من الشهداء#وداعا_عاكف pic.twitter.com/wxMvDAS8Gj — Arwaa (@A_121998) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

#مهدي_عاكف رفض أن يطلب عفوًا من المجرمين .. واستمسك بربه وبجهاده.. فعليه من الله السلام والرحمة #السيسي_قتل_عاكف — جبر المصري (صحافي) (@gabrelmasry) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

#محمد_مهدي_عاكف

روحك التي فاضت في الزنازين

ستظل لعنة تطارد السيسي

وزبانيته وداعميه!،#مهدي_عاكف

موتك سيكون نبراسا لنا

لنكمل مسيرة التحرير pic.twitter.com/gRnlR4xrci — زَهـ❀ـرَةُ #الفاروق (@jana5t) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأفرج عنه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999، كما حوكم بتهمة إهانة القضاء في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة بعد انقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقد برأت المحكمة عاكف من تهمة إهانة القضاء، وبقي في السجن على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين لجماعة الإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاما) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن تعاد محاكمته من جديد.

ولم تقدم الحكومة المصرية سببًا لاحتجازه رغم المناشدات الحقوقية والسياسية المستمرة للإفراج عن عاكف.

وبعد القبض عليه عقب الإطاحة بمحمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013- تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015.

ومنذ تلك الفترة يتنقل عاكف بين محبسه بالقاهرة ومستشفى قصر العيني الحكومي وسط العاصمة، قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى مستشفي قصر العيني الفرنساوي (استثمارية) حيث كان يتحمل تكاليف علاجه، وفق مصدر قانوني مطلع.

ومحمد مهدي عاكف، مولود في 12 يوليو/تموز 1928، وهو المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين، والسابع في تاريخ الجماعة الأبرز بمصر.

ويعد عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجماعة التي اعتبرتها السلطات المصرية “تنظيمًا محظورًا” في 2013 عقب أشهر من الإطاحة بـ”مرسي”.