ذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن أمير منطقة عسير منع داعية من الإمامة والخطابة بعد محاضرة ألقاها بأحد المساجد دعا فيها لعدم السماح للنساء بالقيادة لأن أدمغتهن تتقلص إلى ربع حجم دماغ الرجل عندما تتوجهن للتسوق.

ونقل التلفزيون السعودي عن سعد بن عبدالله آل ثابت المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير قوله إن الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أصدر توجيهاته بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية لإدلائه بتصريحات “تنتقص من قيمة الإنسان”.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارة على الرغم من طموحات الحكومة بزيادة دورهن في الحياة العامة وخصوصا في أماكن العمل.

ويظهر الحجري في الفيديو وهو يتساءل عما ستفعله إدارة المرور فيما لو صادفت رجلا بنصف عقل. وقال “ما رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عنده إلا نصف عقل يعطيه رخصة أو لا يعطيه؟ لا يعطيه”.

وأضاف “كيف تعطى المرأة وما عندها إلا نصف؟.. وإذا خرجت إلى السوق بينقص زيادة نصف كم يبقى؟ ربع. طيب كيف يعطى المرور ربع؟ إذا نطالب المرور بأن يتحرى لأنها ما تليق بها السياقة ولا تملك إلا ربعا”.

وأثارت تصريحات الحجري غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في السعودية.ونقل الكثير من مستخدمي تويتر الفيديو الذى ظهر فيه الحجرى مصحوبا بموجة من التعليقات الساخرة.

في حين نشر آخرون صور نساء حاصلات على درجات علمية تضعهن في مصاف العلماء ردا على الحجرى متسائلين عما إذا كان الحجرى نفسه يمتلك قدرات عقلية.

وجاء في الخبر الذي ورد على حساب تويتر التابع لقناة التلفزيون السعودية أن “الإجراء يهدف إلى التصدي لكل ما يثير الرأي العام والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع”.

وقالت القناة “إن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطنية”.

وفي السياق ذاته علق الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي على الأمر بقوله:” قصة مفتي عسير والنساء بربع عقل وصلت للخارج، كلما تحسنت ايمج المملكة تعود للوراء بسبب اعتقالات غير مبررة او مفتي كهذا”.

قصة مفتي عسير والنساء بربع عقل وصلت للخارج، كلما تحسنت ايمج المملكة تعود للوراء بسبب اعتقالات غير مبررة او مفتي كهذا https://t.co/gz5dO0iWSA — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”:” بالطبع اختلف مع فضيلة المفتي وارفض قوله بربع عقل النساء ، ولكن ارفض أيضا اي دعوة لاعتقاله … الحماقة ليست جريمة”.